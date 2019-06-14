【多圖】何超盈懷孕6個月盡顯富泰　 網友慨嘆：懷孕真不容易！

賭王何鴻燊四房長女何超盈與未婚夫哈佛大學生老公辛奇隆（Thomas Xin）早前舉行超豪過大禮儀式，賭王更送上一棟五億的獨立別墅及一億珠寶鑽飾做嫁妝，轟動全城！何超盈與未婚夫Thomas今日（14日）在過大禮後首次同框現身公開場合，目前懷孕6個多月的何超盈懷孕後的身體變化，引起不少討論！

腹大便便的何超盈在未婚夫Thomas陪同下現身澳門出席澳博舉辦的展覽開幕儀式，同場還有四太梁安琪、二太千金何超鳳和何超蕸。何超盈身穿寬鬆的紅色連衣裙，挺著巨肚，腳踩平底鞋素顏現身，身材比之前壯實了不少。有網友稱她和未婚夫站在一起，保守估計二人體型相差約有三倍多，可見何超盈在孕期被照顧得很好。

媽媽真偉大！（微博照片）

何超盈看來心情大好！（微博照片）

不少網民都發表意見！（微博截圖）

點撃下圖重溫懷孕前的何超盈！

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而未婚夫Thomas一直站在她身旁小心照顧，二人面對鏡頭也是非常大方，深情對望雙手緊緊的牽在一起，時不時的耳語幾句，相當恩愛！何超盈左手無名指的巨型鑽戒也是非常搶眼，幸福滿滿！事實上，好多女士懷孕期間及分娩後，都要面對體重及體形問題。謝安琪接受訪問時為大肚婆發聲，直言要女藝人生完BB好似無生過、即刻瘦返係「超乎常人」，又勉勵一眾媽咪，不應因為生完小朋友身形未如理想而畀壓力自己，亦有網民指懷孕真的很不容易 ，希望大家不要再攻擊何超盈。

羨慕！（微博照片）

不少網民都戥超盈辛苦！（微博截圖）