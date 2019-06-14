【早霸王】男聽眾對住女神每事google　森美：就算一齊都會爆炸

男聽眾有社交障礙，森美想幫都唔係咁易。（影片截圖）

由森美、小儀同Marco主持嘅《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」環節，撮合過不少情侶。之不過，今次男聽眾亞Gi嘅狀況，就連森美聽完之後都覺得非常渺茫。

亞Gi表示自己係透過交友apps結識對方，傾咗幾星期後開始約睇戲、繼而係行街食飯，「差不多日日見」之餘，有拖手又有咀咀，之不過，對方似乎一直都未應承呢段男女朋友關係。而亞Gi仲話之前因為發生咗啲事，令雙方關係變差，甚至係「已讀不回」，到底係咩事呢？亞Gi話:「最主要係同佢溝通有問題，有時同佢講嘢我唔出聲。」之不過，到底女方講咩令到亞Gi可以唔出聲，佢又話一時諗唔起，只係話有同過對方表示自己唔係好識答，需要啲時間google search。

表白對象原來係要講英文，搞到森美、小儀好混亂。（影片截圖）

為此森美都十分好奇，並細心同Gi分析，最後得出嘅結論係：「你同佢係唔對咀，有時當男仔比女仔叻，咁可以照顧到對方，但當情況對調時，未必係咁好。又或者係我對件事無睇法，但都可以有嘢講，我有朋友係問親佢嘢都答唔到，做唔到舉一反三，如果你將來同佢喺埋一齊，而佢又唔係鍾意呢類人，佢會爆炸。」森美指亞Gi太在意一個好嘅答案，但其實好多時女仔只係想溝通，而並非想得到一個好實在嘅答案。「愛情就算做啱晒，都可以唔鍾意你。」他同時安慰亞Gi，指每段關係都可以令人成長與學習。

收線之後，森美第一句就係「豈有此理」。（影片截圖）

電話接通亞Gi心誼對象Divina後，由於工作環境關係，所以Divina一直以英文作答，搞到森美都難以入手，最後Divina以「我可唔可以遲少少打返比你」為由收線……收線後，森美都忍唔住表示：「豈有此理」並認為亞Gi靠害，唔一早講明原來係要以英文進行，又笑言自己英文程度只係去到lady and gentlemen，並謂「其他果啲我要查同寫稿先」最後，亞Gi只能單方面發表發的宣言，雖然佢話會努力改善溝通問題，唔會令對方有被遺棄感覺……但睇怕呢段感情都唔會有好結果。