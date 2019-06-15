【THE BOYZ香港演唱會】向BTS等前輩致敬　誤將山頂當做比卡超？

韓國男團THE BOYZ昨日（14/6）在香港九龍灣國際展貿中心匯星舉行《THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR “THE CASTLE” IN HONG KONG》，今次是THE BOYZ首度來港開騷，所以12位成員份外落力演出，務求為香港THE B（THE BOYZ粉絲）留下美好回憶。

THE BOYZ昨日首度在香港舉行演唱會。（劉智源攝）

THE BOYZ一開場即表演出道歌《Boy》和《Right Here》，展現出色的刀群舞。之後12位成員大玩估歌仔遊戲，鬥快猜出多首韓國和世界人氣歌曲，包括BTS防彈少年團《Idol》、Beyoncé《Single Ladies》、EXO《Tempo》、TWICE《Heartshaker》等，THE BOYZ聽到多首熟悉歌曲時，均爭着衝上台前勁舞一番，展現出色的舞技之餘，亦向一眾K-pop前輩們致敬。

THE BOYZ帶條整齊一致的「刀群舞」。（劉智源攝）

此外，THE BOYZ又大玩以訛傳訛，競猜多個香港景點，包括太平山頂、迪士尼樂園、龍脊等，其中THE BOYZ成員將「太平山頂」（빅토리아피크、拉丁化：Pik To Ri A P'i Ku）的韓文發音讀成「維多利亞公園」（빅토리아파크、拉丁化：Pik To Ri A P'a Ku）和「比卡超」（피카츄、拉丁化：P'i K'a Chyu），場面非常搞笑。