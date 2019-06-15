【中國新說唱2】與潘瑋柏拆隊海選感壓力　鄧紫棋大喊：我唔得呀

由鄧紫棋（G.E.M）、吳亦凡（Kris）、潘瑋柏、張震嶽與MC HotDog擔任導師的《中國新說唱2》昨晚（14日）正式播出，一開場就迎來五位在台上表演，令在場的參賽選手大飽耳福。

節目播出之後，立即在網絡上引起熱議，連續三個話題登上熱搜榜。去年吳亦凡曾因對選手傲慢同冷酷的態度遭到不少負評，而今集他畫風突變，溫柔了不少。事緣有位參賽者因太緊張而忘詞，吳亦凡面帶微笑，安撫對方說「沒關係」，並再次給予機會，還跟不少選手擁抱、簽名等，因此被網友們大肆討論，而他本人也回應表示：「今年就是《大碗寬麵》心態，比較寬容、豁達，希望能給選手多一些機會，多一些表現，但本質的考核要求方面還是會保持水準，還是比較嚴格，但我希望能給他們一些鼓勵。」

吳亦凡一改去極Harsh態度，今季溫柔不少。（微博@中國新說唱）

不過，當晚接近個半鐘的節目，G.E.M的鏡頭加加埋埋不夠10分鐘，令很多網友不滿，而且出場後的聚光燈沒有照在G.E.M身上，如果不是近景或特寫，只看到一隻影，一係就太光，完全看不到人。再加上修音，導致大家紛紛吐槽燈光師完全是業餘水平，為G.E.M抱不平：「其他製作人都有10至20分鐘，甚至30分鐘的海選畫面，鄧紫棋5分鐘都沒有，給的鏡頭還沒有選手多！」

G.E.M出場表演時打光出現極大問題，遭到網友吐槽。（微博@GEM_琦仔）

此外，今季的賽制也有所改變，原本的三組導師被拆開為四組，吳亦凡一組，G.E.M與潘瑋柏各自帶領一組，張震嶽與MC HotDog依然共同擔任一組導師。由於G.E.M事前不知道與潘瑋柏拆隊，今次是首次參與說唱海選，又並非自己擅長的領域，令她相當緊張，在數名選手中，只可以挑選30位，倍感壓力之餘也非常為難，G.E.M更一度忍不住哭，說「我不行啊」。

突如其來的拆隊，令G.E.M倍感壓力。（《中國新說唱2》截圖）