嚴紀雯戴30隻龍鳳鐲出嫁超貴氣　絕美伴娘打扮密實依然成焦點

仁濟醫院前主席嚴玉麟的千金嚴紀雯（Carmen） ，昨日與家族經營建材生意的男友Jeffrey拉埋天窗，一對新人於昨日早上進行傳統的接新娘以及斟茶儀式，並於下午舉行註冊結婚儀式和酒會，而今晚就舉行盛大的婚宴宴請親朋好友，與他們分享喜悅。

Carmen嘅索爆姊妹團。(鄭紹康天下第一關微博圖片)

作為靚靚新娘子的Carmen，當然擁有一隊索爆姊妹團，當中最靚的一定是負責擔任伴娘的文詠珊 （Janice Man）。Janice以一襲設計優雅簡約又高貴的香檳色入膊貼身晚裝裙上陣，雖然包到上頸只輕露一雙玉臂，明顯不想搶新娘鏡，然而密實的打扮卻無阻Janice發放她的迷人魅力，顏值爆錶的她真係靚到Dum一聲，依然輕易就搶晒Fo！另外，之前有傳是Carmen姊妹團之一的賭王千金何超盈則未見蹤影，未知是否因為陀住6個多月BB挺住巨肚不宜操勞。

Janice好靚女呀。(視覺中國)

昨日Carmen出嫁的行頭都非常之搶鏡，盡顯富豪氣派，身穿中式裙褂的她，雙手及頸上戴了近30隻龍鳳鐲，極之富貴。她接受訪問時坦言心情十分開心。Carmen的媽媽嚴徐玉珊就好滿意Jeffrey這位女婿，更給予對方200分，又謂希望女兒和女婿可以早日生B給她抱孫。一對新人的朋友也有將昨日接新娘以及行禮的片段post到社交網上同大家開心share，場面溫馨又感動。

新娘子Carmen身上有近30隻龍鳳鐲，極之貴氣。(Cathy徐子淇粉絲團微博圖片)

點擊下圖逐格睇Janice呢位最美伴娘有幾靚，以及當日Carmen同Jeffrey結婚花絮靚相：