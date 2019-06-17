【單車遊學團】麥明詩炒車出事　公路上翻車受驚爆喊

踩單車頭幾日，麥明詩仲識同隊友講笑兼不時派福利。（影片截圖）

到底點可以喺28日內，以踏單車形式，由香港出發，途經中內地、越南、老撾、泰國，最後去到柬埔寨呢？麥明詩為籌款起學校而展開嘅《單車遊學團》真係有血有淚。

去到第五日，體力嚴重下降，一到休息位，麥明詩已經唔理形象隨地坐。（影片截圖）

周日（16日）播出一集，主要係講述麥明詩聯同隊友潘梓鋒、王德志以及龔朗賢喺內地遇上嘅種種，由爆軚、溫差、公路上嘅貨車所排出嘅廢氣……4位主持都好快可以克服，甚至喺第二日，因為上午已輕鬆完成62公里嘅路程，於是突然「加料」，直接跳過停留陽西，由恩平踩到茂名，全程140公里！雖然頭幾日嘅路程都尚算順利，但去到第8日，當一行人踩入廣西時，由於路面崎嶇不平，再加上有不少斜坡，喺體力嚴重下降嘅情況下，麥明詩已頻頻大叫：「救命」、「好難踩」。

。（影片截圖） 因為怕自己體力不足而影響行程，所以喊咗。（影片截圖）

為咗「唔想要人遷就」，麥明詩出盡奶力都要完成每日約7個小時、140公里嘅路程。「一路要追住佢哋，覺得好無助，好攰但又好似遙遙無期，又未完成目標，呢個時候最容易迷茫，唔夠動力。」有感自己拖慢行程嘅麥明詩，愈講愈內疚，最終都忍唔住喊出嚟。而就係麥明詩講完「有時都會諗炒咗車佢哋都會唔知」無幾耐，意外就咁發生！眼見麥明詩炒車後，喺馬路上痛到郁唔到，前後護架嘅工作人員同隊友都十分緊張。雖然麥明詩口口聲聲話無事，但見佢喊唔停兼企唔穩就知並非無事啦，最終被強制送院檢查，而結果係盆骨左側和下背軟組織受創，超慘！行程第9日就搞到咁，之後嘅日子點算！

為咗安全同拍攝，單車隊前後都有工作人員嘅車跟實，之不過，麥明詩炒車一刻，就算跟實都無用啦，連人帶車發生意外，就咁睇都覺得痛。（影片截圖）

受驚過度嘅麥明詩係咁喊。（影片截圖）

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