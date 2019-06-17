羅樂林同陳寶珠細妹離婚仍同居：緣盡點求都無用

羅樂林同陳寶儀（右２）離婚後依然繼續一齊住。（資料圖片)

喺《愛回家之開心速遞》飾演龍敢威（大龍生）嘅羅樂林，於劇中除有3位太太之外，亦都有唔少年輕嘅女伴，總之永遠都會寂寞。現實中，羅樂林亦有3名寶貝女愛鍚，去年70大壽，三個女更夾埋多名好友為佢搞神秘生日會，既溫馨又甜蜜。曾經有過兩段婚姻嘅羅樂林，日前接受商台節目《1圈圈 》訪問時，提及21歲時嘅第一段婚姻時，就表示當初確係好開心，但慢慢就有好多事出嚟，而唔成熟亦係其中一個致命點。



佢應該係緣份嘅一種。（影片截圖）

至於第二段婚姻，太太陳寶儀嘅姐姐係粵劇名伶陳寶珠，羅樂林指拍拖初期，由於自己只係一名死𡃁仔，所以多少都有點壓力，而陳寶儀嘅媽媽宮粉紅亦都十分反對。「後來相處多咗，佢好錫我，每次食飯都會叫我一齊飲兩杯。至於三家姐（陳寶珠），無論係孝順、成就都好值得去學習同尊重，佢對媽媽、長輩真係無得講。」

提到三個寶貝女，羅樂林話雖然佢哋都長大，但作為父親，就算囡囡到60歲都都一樣擔心。

羅樂林與陳寶儀於82年結婚並育有一女，於2011年宣布離婚時，表示仍會繼續同居，對於呢個做法，羅樂林喺節目中就話：「同一屋簷下，買餸煮飯都係我，我甚至會煮埋比工人食……以為大家佛教，而家佢信基督，大家諗法唔同，對社會睇法我同佢絕對唔同，咁都唔緊要，總之大家唔好講政治唔好講宗教，你鍾意做咩就做，無咩所謂。」他亦表示深信緣份，緣嚟點都走唔甩，緣盡點求都無用。

