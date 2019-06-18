網傳秦嵐片場同導演鬧不和　被貼耍大牌標籤形象重挫

去年一部古裝劇《延禧攻略》除了捧紅新生代女星吳謹言之外，還令劇中飾演富察皇后的秦嵐爆紅，溫柔和順的好皇后形象深入民心，至今令她人氣一直高舉不下。未知是否人紅事非多的關係，近日她投入新劇《怪你過分美麗》拍攝，被瘋傳指她耍大牌同導演在現場起爭執，搞到雙方非常不和引來討論。

秦嵐因為富察皇后一角而紅遍兩岸三地。（《延禧攻略》微博圖片）

正因為爆紅她的工作接唔停，目前已拍畢四部劇集的她，現在正專心投入時裝劇《怪你過分美麗》的拍攝。就在近日的拍攝工作中，網絡上瘋傳一段疑似她同導演不和的視頻。片中的她身穿白色衣服，旁邊有不少工作人員工作中，而她則同導演對視疑在講解劇情，隨後未知是否意見分岐導演就愈講愈激，手拿著劇本揮來揮去同秦嵐疑似在吵架，看上去情緒非常激動。期間她亦不甘示弱直接向導演回嘴幾句，及後導演好似愈來愈嬲，推開旁邊的工作人員揮手走人，而她亦第一時間轉身離開，現場氣氛十分尷尬。

網上爆出同導演不和而吵架。（娛樂趣事君微博圖片）

事件爆出之後有人則指是秦嵐耍大牌而致，演員收了錢拍戲就是天經地儀，非常不明白為何耍大牌，畢竟導演是一劇之主。當耍大牌傳聞愈傳愈烈之後，有內地媒體就向秦嵐一方詢問，她的工作人員就透露所謂的耍大牌根本就不存在，該片段只不過是在拍攝一段戲中戲而已，發火的導演亦是片中一個角色，並不是真正的導演王之。

為了更進一步的澄清，《怪你過分美麗》的官方亦為秦嵐發聲，並上貼真正導演的頭像寫道：「不要再把劇中扮演和經紀人有分歧戲份的導演的演員老師誤認成真正的導演囉！」之後秦嵐就透過工作室轉發《怪你過分美麗》的貼文進行澄清：「小姐姐拍攝很入戲，大熱天，現場的工作人員都辛苦了」原來只是誤會一場而已。

《怪你過分美麗》的貼文進行澄清。（《怪你過分美麗》截圖）

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事實上，秦嵐出道多年形象一直非常親和，幾乎冇傳過耍大牌的情況。而有今次的傳聞，其實同該劇有莫大關係。皆因在劇中她飾演經紀公司的經理人莫向晚，自自然然會不時為自家藝人而同不同的劇組單位進行溝通，相信這一場戲吵架戲只是角色要求。

網友們了解前因後果之後都明白是怎麼一回事，都紛紛留言替秦嵐感到可憐，並留言：「别過分解讀」﹑「你見過吵架的時候邊上有人收音嗎」﹑「明顥正拍戲呢」…力挺秦嵐一向脾氣好好。