全球最火辣女性榜單出爐　神奇女俠Gal Gadot都要輸畀佢！

美國男性時尚雜誌《Maxim》每年都會評選「Hot 100（全球最火辣女性）」，今年由27歲美國索模Olivia Culpo奪得第一名。雜誌在網上公布好消息，並附上Olivia穿上性感透視裝拍攝的雜誌封面，大派福利。而Olivia亦有在IG分享喜訊，感謝全球粉絲支持。

Olivia Culpo經常在IG Post性感相。（IG/@oliviaculpo）

Olivia Culpo

Olivia自2010年成為模特兒之後，在2012年先後獲得「環球小姐」以及「美國小姐」的冠軍殊榮，風頭一時無兩！

她曾在2012年先後獲得「環球小姐」以及「美國小姐」冠軍。（IG/@oliviaculpo）

+ 8 + 7 + 6

Gal Gadot

Gal Gadot主演的DC人氣英雄電影《神奇女俠》（Wonder Woman）大受歡迎，不論是她的美貌、身型、氣勢，還是獨特的剛強魅力兼女人味，都迷倒不少粉絲。她曾贏得2004年以色列小姐的頭銜，並代表以色列參加了2004年環球小姐的選美比賽。

Gal Gadot主演的《神奇女俠》（Wonder Woman）深受影迷歡迎。（IG/@gal_gadot）

+ 4 + 3 + 2

Margot Robbie

澳洲女星Margot Robbie早期主要拍攝電視劇，其後往電影方面發展，2014年上映的《華爾街狼人》（he Wolf of Wall Street）令她受到關注，更獲提名多個獎項。2016年Margot在超級英雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演小丑女一角，深得影迷歡心。

Margot Robbie一頭金髮令人印象深刻。（Getty Images）

+ 3 + 2

Rihanna

近日登上福布斯富豪榜，成為全球最富有女音樂人的Rihanna，不止是樂壇天后，更是位女強人，她的自家品牌Fenty包括彩妝與時裝系列，為她帶來可觀的收益。

Rihanna近年撈得風生水起。（IG/@badgalriri）

+ 3 + 2

Kendall Jenner

美國新生代模特兒Kendall Jenner是Kardashian家族成員之一，IG追隨者超過1億人。Kendall去年大賺2,250萬美元（約1億7,550萬港元），成為2018年最吸金Model！

Kendall Jenner每次出席活動的造型都令人印象深刻。（IG/@kendalljenner）

+ 4 + 3 + 2

Kylie Jenner

21歲真人騷女星Kylie Jenner的自家化妝品牌吸金力驚人，身家達10億美元（約78億港元），成為最年輕的白手興家十億富豪。作為著名美妝品牌Kylie Cosmetics的創辦人，Kylie經常親身上陣宣傳產品，在IG坐擁超過1.3億粉絲，人氣強勁。

Kylie Jenner年紀輕輕已經有十億美元身家。（IG/@kyliejenner）

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