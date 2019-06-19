【多圖】舒淇上海不慎仆倒險毀容　全靠反應夠快及時化解危機

現年43歲的女神舒淇每次公開露面例必靚絕登場，散發攝人的明星風采，搶盡鏡。不過女神都有失手時，她早前於上海出席品牌活動期間就不慎仆倒，令到她的粉絲好心痛，好擔心她可有受傷，亦有網民讚她好有型。

舒淇日前去上海出席活動。(視覺中國)

當日該活動在戶外舉行儀式時正下着雨，令到路面濕滑，擔任嘉賓的舒淇打扮靚靚出場，腳踏4吋斗零踭高跟鞋的她，獲幾名為她撐着雨傘的工作人員傍住上台。當舒淇行了幾級樓梯上到台前之際，即不慎跣低跌倒，整張臉朝下仆低，幸好她反應夠快，急急用手撐着地下，而她身邊的工作人員亦被她嚇了一跳，眾人大為緊張，連忙伸手捉實她，及時將她扶住了。

舒淇當日着住4吋高跟鞋。(視覺中國)

之後舒淇坐在台邊定一定驚，並在工作人員攙扶下，小心翼翼地以小碎步行往台的中間，尤如驚弓之鳥一樣，又不禁面露出尷尬的微笑。其後舒淇表示自己狀況「還好」，待儀式完畢後，她更索性脫掉高跟鞋，赤腳走落台，避免再有意外發生。有粉絲和網民就大讚她赤腳都特別靚過人，又覺得她好有型。

舒淇不慎仆倒台上。(視覺中國)

點擊下圖逐格睇舒淇仆倒嘅情況以及佢赤腳落台嘅美態，仲有佢其他靚相：