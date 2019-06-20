陳芷尤返新加坡做女主角　片酬待遇倍增：唔考慮返TVB啦

學過5年泰拳，又玩過MMA嘅陳芷尤，輕鬆面對《新兵正傳4》嘅動作場面。（xoxoapo IG圖片)

曾在《城寨英雄》飾演四朵金花之一嘅陳芷尤（Apple），自從與張振朗分手後，隨即轉戰新加坡發展，並以國民電影《新兵正傳》打開知名度。本身喺新加坡長大嘅佢，講得一口流利英文，再加上打得又睇得，令陳芷尤拍畢《新》後，接連有電影以及網劇搵上門，過去一年多時間，陳芷尤將工作重心轉移到新加坡以及台灣，香港呢？只限探親。她接受《香港01》訪問時表示：「其實同TVB約都算完咗，雖然之後有傾過，但應該都唔會繼續。」

30歲嘅陳芷尤於《我的左鄰右里》中扮演學生妹，佢笑言雖然唔係好突兀，但應該都係最後一次。（受訪者提供）

之所以完全唔考慮TVB，除咗係因為未試過拍電影之外，喺新加坡嘅待遇亦甚為吸引。「價錢當然係好過TVB先會咁揀，同埋因為我喺香港藝人，所以又會再比多啲。」講完價錢，又不如講下工時，陳芷尤表示喺新加坡拍劇／戲，規定每日最多12小時、拍7日放1日，完全唔似得大台劇集，有開工無收工，所以整體來說都算輕鬆。「其實當初拍《新》時，最大擔心係因為呢個作品前幾集都有好好票房，我要加入時，好多人都會問點解搵香港藝人，自己係有壓力，好在出到嚟嘅反應都好好，年底會開第5集，我都會繼續參與。」



唔返香港唔緊要，最緊要記得派福利圖。（xoxoapo IG圖片)

由梁智強執導嘅《新》，係為紀念新加坡國民服役制度45周年而拍攝嘅作品，電影在當地上畫時，榮登新加坡影史上最賣座的華語片，亦因此帶來了續集嘅商機。陳芷尤當初透過朋友介紹下得到試鏡機會，她二話不說飛到新加坡與導演見面。「因為自己有睇開《新》，同埋未拍過電影，所以朋友話可以試鏡時，我諗都唔諗就飛咗去新加坡。」此外，她過去一年，亦先後與台灣女神安心亞合作電影《殺手不笨》、網劇《神奇之吻》、《我的左鄰右里》，就咁睇，都見到機會比大台多好幾倍，試問識得揀都都知道點揀啦。

陳芷尤喺新加坡有屋企人同朋友，所以佢一啲都唔覺悶。（受訪者提供）