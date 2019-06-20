【心動的信號】楊丞琳坦承李榮浩外表唔吸引　親揭心動兩大原因

台灣女星楊丞琳除了事業得意之外，愛情方面亦非常得意。雖然她同內地歌手李榮浩拍拖多年，但鮮少公開曬恩愛連社交互動都少，這段感情發展得非常低調。但最近她就非常大方分享感情事，在內地綜藝節目《心動的信號》第二季中，大方爆出喜歡男友的兩大要點，原來李榮浩的身高同骨骼是令到她心動的原因。

楊丞琳鮮有在節目講男友。（《心動的信號2》微博圖片）

當主持人問到楊丞琳擇偶觀的時候，在場所有人其實都知道她的男友是李榮浩。但主持人就無開名講李榮浩三個字，就用「小眼睛」之類的男友特徵去表示，原來楊丞琳睇一個男人唔係睇外表先，而是睇身高同骨架。正正因為對方達到她心中的要求，所以令她非常心動：「在顏值上面他跟我過去一眼看上的完全不一樣，但是他的身高跟骨骼的狀態是我很欣賞的。可是最主要的是智慧跟情商。」而她所指的骨架其實就是肩橫：「肩膀寬那種有一種肩膀寬寬的那種感覺。」同時認為顏值方面睇習慣了就可以。

李榮浩的身高同骨架吸引楊丞琳。（微博圖片）

楊丞琳隔空表白李榮浩，網友們都覺得好閃，亦非常認同她的才華比顏值重要的擇偶觀。同時希望他們快一點走上婚姻的殿堂，大家紛紛留言：「趕緊結婚吧」﹑「他兩也是很配的」﹑「兩個人肯定超幸福的」，果然被才華吸引的愛情才能長久的。

楊丞琳睇男仔唔係睇顏值。（《心動的信號2》微博圖片）