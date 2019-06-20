【多圖】體重45kg以下內地女星　陳鈺琪都唔夠呢位輕身

內地演藝界美女如雲，顏值爆燈，而除了靚樣之外，她們纖瘦的身材，亦往往受到男士讚賞，女士羨慕，而且容貌可以後天加工，但身型要瘦下來，就一定是下過一番苦功，運動節食缺一不可。內地7位輕過45kg(約100磅)的女星，究竟她們有何減肥秘訣？而她們之中誰人才是瘦中之瘦，真正的紙板人，下文為大家娓娓道來。

吳謹言

憑古裝宮鬥劇《延禧攻略》走紅的吳謹言，近日在《青春環遊記》中即場上磅量體重，連咪、球鞋，只得45.8kg，減走身上裝備即是她的真實體重不過100磅，身高165cm的她算是相當輕盈，而她靠的是「631減肥法」，將每日飲食分為10份，按早午晚6、3、1的份量進食，在拍攝《延禧》時一度輕至97磅。

吳謹言近日在節目即場量體重，只得45kg。（吳謹言微博圖片）

下圖是吳謹言美態：

祝緒丹

近日在《倚天屠龍記》飾演周芷若的祝緒丹，身高是168cm，體重只得45kg，原來她多年來也保持一個飲食小習慣，就是飯前必吃一個番茄，增加飽肚感才會吃主食，若然當天運動量不大，甚至只吃番茄當作一餐。

祝緒丹纖瘦而合比例的身材，讓她在圈中甚多劇拍。（祝緒丹微博圖片）

下圖是祝緒丹美態：

張嘉倪

拍攝《延禧攻略》而為港人熟悉的張嘉倪，被譽為乾隆最美妃子，身高164cm的她，體重只得44kg，但要留意她已是兩子之母，原來她除了運動外，亦會以藥材熱水泡腳，出汗排毒。

短髮的張嘉倪，另有一種美態，可惜已是名花有主。（張嘉倪微博圖片）

下圖是張嘉倪美態：

周冬雨

周冬雨一直是圈內公認的紙片人，身高只得162cm，體重44kg，整個人小巧纖瘦，細細粒的她，原來全靠節食，而且經常以黃瓜、粟米及毛豆頂肚餓。

周冬雨瘦到雙頰凹陷，靚不靚真是見仁見智。（視覺中國）

下圖是周冬雨美態：

鄭爽

鄭爽憑內地劇《微微一笑很傾城》而為人熟悉，身高168cm，現時體重44kg，但原來她最輕時曾試過不足40kg，面頰及四肢瘦得驚人，更一度傳出她患上了厭食症。

鄭爽愛中性打扮，瞬間電暈粉絲。（視覺中國）

下圖是鄭爽美態：

陳鈺琪

新《倚天屠龍記》最美趙敏陳鈺琪，現時可謂紅到發紫，身高164cm，原來甚為纖瘦，體重只得42kg，但容顏卻是精神飽滿，秘訣是飲食相當講究，不沾油炸食物、不吃甜食，飲料方面亦戒盡汽水、奶茶，要有好身材殊不容易。

陳鈺琪體重只得42kg，靚到Dum一聲。（陳鈺琪微博圖片）

下圖是陳鈺琪美態：

周迅

在幾位100磅樓下的女星中，周迅是最輕的一位，身高160cm，體重只得41kg，但她外觀上卻有一份骨感美，而她有一個減肥方法，就是素食、肉食每月互換餐單，即是一個月食素加澱粉質，第二個月要食肉及蛋白質，持之以恆，才能有如此好身材。

周迅身材確實無得彈，其實是經過刻苦的飲食來維持。（視覺中國）

下圖是周迅美態：