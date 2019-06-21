「新古裝四美」鞠婧禕係「4000年第一美女」　包包面舊照被清算

鞠婧禕2013年成為SNH48Team NII成員，至於點解有「4000年第一美女」呢個稱號，原來係日本網民本身以「4000年第一偶像」作為討論，點知被國內媒體誤譯為「4000年第一美女」……（微博圖片）

早前「微博電視劇」官方微博發起了一項「古裝四美大賽」的投票活動，結果年僅25歲嘅鞠婧禕以58.3萬票數穩坐第一，就連傾國傾城嘅迪麗熱巴都被比下去。出身於偶像團體SNH48，素來有「4千年一遇美女」之稱，自單飛後轉攻戲劇，火速成為新生代女神之，加上劇集《新白娘子傳奇》白素貞一角，令唔少網民都覺得鞠婧禕擁有一股仙氣。

2012年版本嘅鞠婧禕。(影片截圖)

SNH48出道時，鞠婧禕都係包包面。（微博圖片）

之不過，呢位4千年一遇嘅美女，前陣子就被網友搵出佢2012年時參加《向上吧！少年》成都區選拔賽嘅片段，當時只有18歲嘅鞠婧禕面圓、眼細，跟現在擁V面嘅佢判若兩人，到底係女大十八變，定如網民所說「整得看不出原來的臉了」，抑或係化妝嘅原因，相信只有鞠婧禕本人最清楚。



《新白娘子傳奇》播出時雖然有唔少劣評，但完全影響唔到鞠婧禕成為古裝四美。（微博圖片）