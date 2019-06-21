羅仲謙回巢拍劇不忘放閃：想多啲時間陪老婆

近年主攻電影嘅羅仲謙，終於準備回巢拍劇。（官方圖片）

羅仲謙同楊怡婚後恩愛程度一直有增無減，為咗可以令老婆做幸福少奶奶，羅仲謙近年更頻頻北上賺人仔。不過，為咗可以多啲時間陪老婆，兼進行造人大計，有傳羅仲謙將於8月返TVB拍劇，而對手更係一線花旦。剛於上海完成電影宣傳嘅羅仲謙接受《香港01》訪問時就話:「等TVB公布啦，其實一直都有傾緊，大家都非常之有誠意。自己都想多啲留喺香港，一來可以陪老婆，二來真係好耐無同香港觀眾見面，希望傾得成，咁就可以同兄弟班合作,我自己一直都想返去拍嘅。」



羅仲謙對上一次拍大台劇已經係16年嘅《潮流教主》，同劇仲有陳豪、蔡思貝、陳 瀅等人。（官方圖片）

羅仲謙對上一次拍TVB劇集已經係2016年嘅《潮流教主》，再與大台合作，問到會否乘機加酬，羅仲謙笑而不答，但問到會否叫埋老婆楊怡一齊拍劇，佢就話一啲都唔介意：「自從《On Call 36小時》之後，就無同太太合作過，我都希望將來有機會可以同呢位民選視后合作！」呢位愛妻號果然名不虛傳。

羅仲謙當年因《On Call 36小時》與楊怡撻著。（官方圖片）

對於回巢一事，羅仲謙抱樂觀態度，相信成事機會十分高。據知，由他與任達華主演嘅電影《小Q》，將於8月喺香港上映，屆時羅仲謙將留港宣傳，如果真係拍劇的話，簡直係配合得天衣無縫。