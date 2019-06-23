【多圖】洛兒Lokyii初夏落水操Fit身型　35秒短片Cap圖逐格睇

洛兒Lokyii一直都很受網民歡迎。（資料圖片）

自參與拍攝去年TVB的綜藝節目《美女廚房》後，「美女學徒」洛兒Lokyii的人氣就增加了不少，形象亦更為入屋。其實除《美女廚房》的拍攝工作外，她本身亦是一名亞洲有名女DJ。今日她在IG上Post了一則35秒的游水短片，並留言說：「太久沒有游泳，這個夏天想變黑。」短片中的她穿著白色比堅尼泳衣，在泳池游來游去，途中還對著鏡頭裝鬼臉、吐舌頭，十分可愛。

不過，眾多網友就似乎對她是否想曬黑沒甚麼興趣，反而將焦點放在她的白色比堅尼泳衣，還有不少網友形容她舌頭：「又長又尖」。

洛兒Lokyii表示去游水是為了操Fit身型。（受訪者提供）

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洛兒Lokyii接受《香港01》訪問時，說：「嚟緊夏天嘛，梗係想操Fit啲自己，每個女仔都想自己靚啲嘅。呢排我都學緊空中瑜珈，平時又有跑步，而家游埋水。因為嚟緊要出騷，遲啲仲要去英國、馬來西亞同埋台灣打碟，好似人哋巡迴演唱會，所以而家平均一星期都會去游一次水。」短片是誰幫你拍的？「經理人囉，唔通我自己Set腳架自拍咩，哈哈。」

最近洛兒Lokyii還以DJ組合名TnL開了一間酒吧，不時都會親自落場打碟。（資料圖片）