黃淑儀自認反叛19歲下嫁39歲名導　為離婚逃走加拿大

黃淑儀直認曾為愛情放棄好多嘢，但並不感到後悔。（影片截圖）

人稱GiGi姐嘅黃淑儀曾經歷兩段婚姻，佢日前到商台節目《一圈圈》訪問時，提到年少時性格反叛，19歲時不理父母反對，也不顧及如日方中嘅事業，下嫁比自己年長20歲嘅資深導演劉芳剛。「我覺得我搵到可付託終生嘅人，同埋佢有事業、經濟基礎，我唔需要大富大貴，咁我覺得有安全感。」黃淑儀表示前夫十分大男人，但她並不介意每日如同服侍大老爺一樣，更認為這是妻子的責任，但隨住時間嘅過去，黃淑儀開始對這樣嘅人生感到懷疑，逐於77年突然消失香港，隨胞弟去到加拿大。「我哋完全無衝突，只不過覺得我係未可以用呢啲時間去外面學嘢，或者做自己喜歡的事。」她表示當時選擇分居，是因為劉芳剛不同意離婚，但對方最後都係接受了。

黃淑儀與前夫育有一仔一女、與現任丈夫則育有兩子，細仔徐肇平現在ViuTV藝人。(IG圖片)

離婚後一年，黃淑儀在朋友嘅婚禮上認識了現在丈夫徐景清醫生，她指二人無論在價值觀或人生嘅睇法都十分合拍。為了陪同老公到英國考取專業資格學位，黃淑儀為愛情放棄了事業，主動向《蕭十一郎》嘅導演及編劇提出刪減戲份嘅要求。二人結婚多年，黃淑儀表示最欣賞丈夫對她與前夫所生嘅小朋友十分照顧，問到二人嘅相處之道，黃淑儀表示：「記住大家嘅優點， 忘記對方嘅缺點」。