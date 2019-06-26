John Legend首度與護膚品牌合作　自彈自唱冧湯唯渡邊直美

日本護膚品牌SK-II繼3月推出由嘉兒莫蕊茲（Chloë Moretz）、渡邊直美、James Corden、有村架純主演的短片《Bare Skin Chat》之後，日前又推出新作《Pitera™ Masterclass》，請來湯唯以及Jazz天王John Legend加盟。

這是John Legend首次與護膚品牌合作，一手包辦作詞作曲以及拍攝MV，四位不同界別的國際巨星齊聚一堂，擦出別樣火花。

短片由John Legend的歌聲開始，他在鏡頭前自彈自唱，深情演繹《Oh Pitera™》，當中穿插了不少《Bare Skin Chat》以及《Pitera™ Masterclass》的片段，他迷人的歌聲更令渡邊直美與湯唯聽得如癡如醉。不過，另外一位男士James Corden似乎有些「不滿」，在John Legend演唱完之後，他對對方諸多挑剔，表示歌曲中幾乎沒有提及Pitera，需要更多品牌的東西，還不忘揶揄John Legend一番：「It’s SK-II, not SK-You okay?」，表示自己可找到更好的，令在場的兩位女士都很無奈，非常趣致。

音樂鬼才John Legend首次於護膚品牌合作，自彈自唱深情演繹《Oh Pitera™》。（YouTube@SK-II截圖）

SK-II由去年發起「Bare Skin Project 我行我素」的全球活動，邀請湯唯、倪妮、春夏、嘉兒莫蕊茲（Chloe Grace Moretz）、有村架純以及松岡茉優拍攝無底妝宣傳照，今年3月開始，陸續播出日本搞笑藝人渡邊直美與有村架純主演的日本版《Bare Skin Chat》，James Corden與嘉兒莫蕊茲拍攝的美國版《Bare Skin Chat》等系列短片，點擊率累積過億，頗受歡迎，今次請來John Legend破天荒加入，還大開金嗓，短短一日時間已有接近700萬人觀看，號召力可見一斑。