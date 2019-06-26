鍾嘉欣新歌《做你的晨曦》MV首播　一家四口溫馨又浪漫

鍾嘉欣 (Linda) 自從做了媽媽之後，長居加拿大，偶爾抽空回港工作，以家庭為重心，專心相夫教子。嘉欣為表達對孩子Kelly和Jared無條件的愛而親自創作了新歌《做你的晨曦》，包辦作曲和英文版《Mommy I love you so》歌詞。

嘉欣推出新歌《做你的晨曦》，MV找來兩個仔女和老公一同出鏡。（《做你的晨曦》影片截圖）

《做你的晨曦》 MV 今日首播，嘉欣的兩個孩子，兩歲的Kelly和不足1歲的Jared，還有老公Jeremy一家四口溫馨出鏡。嘉欣在MV中做回自己媽媽的角色，與女兒囝囝互動，當中包括一些孩子發燒令她擔憂無措，老公適時安慰的情節。

嘉欣老公 Jeremy 亦有在 MV 中演出。（《做你的晨曦》影片截圖）

MV中亦加插了自己生病時，母親對自己無微不至的照顧，嘉欣做了媽媽之後，才深刻暸解自己父母對自己的養育恩情，才知道原來媽媽一直以來照顧家人有多不容易，即使自己長大了，母親依然是最強大的後盾。

做了媽媽之後，才知道自己父母有多愛自己，養大自己有多操心。（《做你的晨曦》影片截圖）

嘉欣三年抱兩，為老公Jeremy生下1女1子，極重視孩子的她，每次回港接受傳媒的話題，都離不開兩個孩子。某夜嘉欣陪伴那時只有9個月大的女兒Kelly睡覺時，看著孩子動人的美麗、純潔，因而創作了這首新歌，她希望透過這歌告訴Kelly與Jared，往後的生活無論怎樣，她都會一直愛護和支持他們。