【港姐2019】雷莊𠒇發文憶當年負評　過來人身份勉勵新一屆參加者

日前無綫為新一屆的香港小姐進行面試，引起全城熱話。2017年的港姐冠雷莊𠒇（Juliette）也有留意，在香港時間周二（25日）晚在IG發長文，抒發感受。

Juliette在IG發長文抒發感受。（Instagram@juliettelouie）

Juliette上載了當年她選港姐時的一段片段，並留了一段用英語寫的長文，意思大概如下︰一開始指她的爸爸分享了一些香港小姐2019首輪面試的文章給她看，令她回想到有一些人對不認識的人寫下不好的意見和嘔心的文字，這令她非常失望。她直指這是一種令人感到討厭的態度。所以現在她想鼓勵一下大家，她覺得那些人只會發放仇恨和負能量，他們對別人沒有同理心﹑不懂得對別人有愛。所以她覺得大家應該無視這些人和不要把這些意見和說話放在心上。

Juliette當年在得獎後，受到不少壓力和抨擊。（資料圖片）

Juliette又說即使你在這座美麗的城市將會面對很多負評，但仍然可以視之為正面的經歷。給你自己一個追夢的機會﹑有自信一點和保持笑容，像告訴人你為你是自己而自豪和驕傲一樣。最後，她祝今年的所有參加者好運。

其實Juliette身形好好。（Instagram@juliettelouie）

事關Juliette當年在當選後面對著很多負評，關係嘲笑著她的外表，又指無綫的候選制度不公，話她不應該是冠軍等等，事後她在IG回應「I don't care about people not liking me」（我不在乎別人不喜歡我）。其後，她回加拿大發展，並打算進軍荷里活。這次，Juliette以「過來人」身份鼓勵一眾參加者相信也是用心良苦，希望為大家打打氣。

點擊下圖觀看更多圖片︰