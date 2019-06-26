【延禧攻略2】傳吳謹言會被飛魏瓔珞易角　將由于正另一愛將取替

去年播出的內地神劇《延禧攻略》掀起了全城的熱潮，亦捧紅了不少劇中演員，包括飾演魏瓔珞的吳謹言，以及飾演富察皇后的秦嵐等，就連原本已經好紅的佘詩曼亦再度人氣爆升。該劇播完不久已有傳會開拍第二部，一眾劇迷都好期待，有關《延禧攻略2》開拍的傳聞至今亦傳個不停。身為該劇製作人的于正雖然已拍了一部《皓鑭傳》，讓《延禧》中聶遠所飾的乾隆與魏瓔珞再續前緣，不過網民還是希望聶遠和吳謹言可以於《延禧2》再度合作飾演一對，當然如果能夠原班人馬演出就更好了。

聶遠所飾演的乾隆與吳謹言飾演的魏瓔珞。(延禧攻略微博圖片)

最近又再傳出《延禧2》開拍的消息，劇迷和網友都感到好興奮，然而要原班人馬上陣應該就很難喇。有傳聞指《延禧2》的演員陣容將會大換血，就連女主角亦不再是吳謹言，而是換上于正旗下的另一演員，現年38歲的楊蓉，由她取代吳謹言去飾演魏瓔珞。據悉，楊蓉與于正是同學，于正對她非常照顧。她入行以來亦沒有甚麼緋聞，形象健康，是個認真演戲的好演員，所以網民得知這個消息均表示歡迎，也好期待她和繼續於《延禧2》中飾演男主角的聶遠會擦出甚麼火花。

秦嵐飾演嘅富察皇后應該無份。(延禧攻略微博圖片)

楊蓉於1981年6月3日出生於雲南，畢業於上海戲劇學院97級表演系本科。2002年，在電視劇《少年天子》中飾演佟臘月。2005年，因飾演電視劇《少年包青天3》中的小風箏而受到關注。2011年，她簽約于正工作室。她於2014年，主演的電視劇《美人制造》並飾演女主角蘇蓮衣一角，該劇在湖南衛視播出時創了「青春星期天」劇場首播收視紀錄。雖然楊蓉比吳謹言的年紀大9年，但她無論樣貌身材都keep得好好，同秦嵐一樣是凍齡美女。

有傳將由楊蓉代替吳謹言。(楊蓉微博圖片)

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