林芊妤唔淮自己太性感　著緊身衫都怕尷尬：我係咪變咗呀？

林芊妤（Coffee）今天（26日）出席內衣品牌活動，一向性感大膽的她，當然是以性感的內衣登場。而更大膽的是她是由家中穿着內衣到這活動場地，Coffee笑言：「我今日就咁着出門口，我仲去整埋頭髮添。不過其實我都有一件西裝褸着住上身，但係到現場我就覺得自己比較密實，因為見到沈卓盈同王麗嘉都好性感。」

Coffee自稱現在已沒有太多男粉絲，因為自從做瑜伽導師後，男粉絲數量下降，變成90%也是女粉絲。（葉志明攝）

自從結婚和生完小朋友後，Coffee對內衣要求的款式也不高，她解釋：「其實我依家仲係餵緊人奶嘅媽媽，所以我都係著母乳內衣，呢啲內衣可以性感得去邊呀。所以其實都唔會好性感。」但是今天因為工關係要穿上性感內衣，Coffee會否怕老公介意？「其實佢唔知，佢都唔會理我工作，我老公對我完全自由度100，我同佢講返聲Ok，但今日冇講，不過唔緊要啦，佢唔會介意，因為佢外國返嚟嘛，佢唔係中國人咁傳統。」

Coffee指生完小朋友後工作更加忙，因為很多廣告商也找她和兒子拍廣告。（葉志明攝）

Coffee表示現在的她有意無意也會刻意收起性感：「其實我有時候會好尷尬，試過著一條裙緊身少少，Show到好好身材，屋企工人都讚我著得著。但我照鏡望一望都係唔好，著返鬆身衫，我變咗啦，係咪呀？」

另外自從兒子出生後，Coffee坦言工作比之前更忙，更覺得老公找到一個好老婆：「我依家忙過生BB之前，除左照顧囝仔，好多人都鍾意佢，包括廣告商，所以成日都母子檔出去拍廣告。加上其實幫老公慳好多，奶粉又唔洗錢，我餵人奶嘛，尿片又有贊助，我老公娶啱人。」

Coffee透露接下來會想打造一個屬於自己的瑜伽品牌。（葉志明攝）