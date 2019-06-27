【宋仲基宋慧喬離婚】回顧超豪超浪漫婚禮　新郎甜蜜誓詞冧爆全場

宋仲基與宋慧喬於2016年拍攝韓劇《太陽的後裔》期間擦出愛火花，兩人被爆拍拖後一直非常低調，並於2017年10月31日舉行大婚，可惜兩人於今日（27/6）先後發聲明證實已離婚，結束不足兩年的婚姻，震驚娛樂圈！不過當時兩人的超浪漫婚照以及盛大婚禮，始終是一時佳話。

（劇照）

洛杉磯拍婚照 地標酒店辦婚宴

兩人宣布婚期後，即被網友在機艙野生捕獲齊齊前往美國洛杉磯拍攝婚照。雙宋的婚照都相當特別，除了以黑白色作色調，還有濃厚的復古味。相中見到宋仲基穿上花領長袖恤衫，配上深色直間西褲，緊拖住手持花朵的宋慧喬的手，而宋慧喬就以V領碎花裙示人，畫面非常唯美，據知婚照由知名攝影師洪章賢操刀。

雙宋在首爾新羅酒店舉行低調婚禮，只招待少量親朋好友，未算大排筵席，可見到場的都是摯友，包括《Running Man》成員HaHa、金鐘國、劉在錫、池錫辰，連李東海@Super Junior，朴炯植，林周煥也有到場祝賀，而宋仲基好兄弟光洙及宋慧喬好姊妹玉珠鉉，就分別擔任婚禮主持和獻唱部分。至於舉辦場地的首爾新羅酒店，是5星級酒店，不少知名人士皆曾在舉辦婚禮。

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DIOR婚紗古典味濃 宋仲基婚禮誓詞超浪漫

宋慧喬的婚紗出自DIOR，中分簡約髮髻加上閃石耳環，古典味甚濃。配飾同花球亦配合雙宋戶外婚禮，簡約而有氣質。宋慧喬的婚紗以緞面挺身設計，中長袖高腰線令整個人比例拉長，配以約1.5米長拖尾，華麗而高貴。喬妹以一慣清淡亮麗妝容明艷照人，配飾方面只戴上閃石耳環，非常簡潔。而手上的鈴蘭花花球價格驚人，至少要100萬韓圜，大約7,000港幣。

另外，兩人在婚禮上的甜蜜互動亦「閃爆」大家眼球，宋仲基的結婚誓詞亦超級浪漫。宋仲基在結婚誓詞中以「宋慧喬是我的妻子」為首，向宋慧喬表示：「我們走在世上所有人都走過的人生道路上，有時下雨，有時起風，有時會被石頭絆倒，但每一個瞬間，我們都會握緊對方的手勇敢地站起來。」更指這不是什麼了不起的事，宋仲基也會向大家學習使自己可以更堅強和勇敢的方法。最後，宋仲基以「給我高貴的新娘」去完成了新郎的宣誓。

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