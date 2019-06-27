【宋仲基宋慧喬離婚】雙宋情變有跡可尋　婚戒早已除下露玄機？

韓國女神宋慧喬與男神宋仲基於2016年因為拍攝KBS電視劇《太陽的後裔》而擦出愛火花，即使兩人年齡相差4歲亦無阻他們愛火，展開了一段姊弟戀，成為大家眼中的金童玉女。雙宋拍拖以來愛得甜蜜，他們的愛情故事曾令不少人羨慕。直到2017年10月31日雙宋在群眾的祝福之下正式結為夫婦，令這段情得以開花結果，成為一時的佳話。可惜，兩人這段婚姻只維持了一年零八個月。

雙宋因為拍《太陽的後裔》而擦出愛火花。(twitter圖片)

可是，兩人婚後卻不時傳出離婚的消息，雖然兩人曾公開否認傳聞，但今日（27/6）雙方終於發聲明親證實正在辦理離婚手續。其實兩人由結婚到走上今天離婚的路也並非一朝一夕的事，而是有跡可尋的。2018年有網友偶遇雙宋夫婦美國參加友人婚禮，但此後，雙宋就被爆出情變離婚的傳聞 。至2019年2月，宋慧喬的個人IG刪除了一些照片，內地網民即在微博瘋傳兩人離婚，更有傳是因為宋仲基偷食。不過宋慧喬並未有刪除她與老公宋仲基的婚照，而兩人婚前的甜蜜照都仍在，所以雙宋婚變的消息相信只是誤傳。

兩人結婚曾成為一時佳話。(視覺中國)

然而於今年2月20日，宋慧喬從首爾仁川國際機場出發到新加坡工作，心情大靚的她更甜笑向傳媒和粉絲揮手，不過平日出席活動時婚戒不離手的她，卻被發現左手無名指竟然沒有戴上戒指，隨即又再度引發兩人離婚的傳言。就在這次的婚變消息傳出十多日後，兩人分別所屬的經理人公司UAA及Blossom娛樂一同回應事件指「報道內容不實，我們往後不會再單獨回應。」是雙宋首次公開回應並否認盛傳多時的離婚傳聞。

兩人曾經愛得甜蜜。(視覺中國)

宋仲基於今年3月還於IG post了一張他手上仍戴住婚戒的照片，以行動來打破離婚傳聞。不過他卻被指在汶萊拍攝韓劇《阿斯達年代記》時，並沒有戴上婚戒。事實證明空穴來風未必無因，即使雙宋對外否認，甚至加以掩飾，最終卻難敵現實的殘酷，雙宋童話正式幻滅。

雙宋童話正式幻滅。(視覺中國)

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