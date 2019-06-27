【白色強人】馬國明原來係御用醫生 ：我都唔知拍咗咁多

馬明期待《白色強人》收視能再創新高。（陳順禎攝）

馬國明今日（27日）出席劇集《白色強人》的宣傳活動，活動上公布了這劇集的第二星期收視高達28.7，馬明對這個數字相當滿意：「我哋未入最高潮個位已經有呢個收視已經好高，嚟近會越來越緊湊，感情線都開始入肉，我相信收視將會更高。」馬明在劇中飾演醫生，近日有不少網友發現他是TVB飾演醫生最多的男藝人，任何年代的醫生也看見他的蹤影。馬明笑言：「我其實唔知，但你話以前入訓練班演嘅甲乙丙就唔好講，但我印象中比較深刻都係3，4個醫生角色。可能網友Cap咗好多我跑龍套做醫生嘅相，可能咁樣會好多。」

馬明期望與定欣合作，他指二人已經很久沒有拍劇，對上一次《宮心計2深宮計》也沒有太多對手戲。（陳順禎攝）

雖然演得醫生多，但馬明認為自己演基層角色最得心應手：「我成日覺得我扮基層角色係最似，因為我平時生活都比較簡單，去下茶餐廳食飯，出街雖然又未至於踢拖短褲，但都唔會執到好靚仔出街。出街簡單就夠，同埋我平時活動都係踢下波，所以演戲做基層係好舒服。我可能唔係有錢人啦，你叫我扮有錢人可能真係要扮，咁基層我又唔需要點扮。」最近有傳馬國明與胡定欣相隔多年再次合作拍劇，網民得知這消息也希望二人能拍劇時候重燃愛的火花復合，不過馬明表示這是假的消息：「我冇收到公司有呢個消息，同埋我嚟近下一套劇都冇佢，所以唔明點解有呢個消息，不過我唔介意同佢一齊拍劇。（好多網民想你哋復合）網民有好多幻想嘅，咁我又唔介意佢哋有呢個幻想，我覺得冇乜所謂，佢哋可以表達自己喜歡嘅事。」