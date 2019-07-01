HONEY POPCORN 7月來港搞粉絲會　三上悠亞對呢位男神情有獨鍾

不經不覺，日本AV女優三上悠亞就已經出道4年有多，自出道後深受各國男性歡迎的她，在去年更聯同另外兩名AV女優成員櫻萌子和松田美子組成Honey Popcorn，在韓國發佈首張出道單曲《Bibidibabidi》而正式出道。可惜出道未夠一年，松田美子在去年12月宣布離隊。不過，最近又有好消息指，舊成員三上悠亞和櫻萌子已找到新成員加入，這次還一口氣找到了三位新成員。 在7月27日，有齊新成員泉沙羅、田島瑠夏及官瀨菜湖的Honey Popcorn將於《Honey Popcorn Fan Meeting In Hong Kong 2019》的香港粉絲見面會中亮相，與大家近距離接觸。日前5位Honey Popcorn的成員接受《香港01》訪問，被問道最希望遇到哪一位香港男星時，她的選擇竟然是這一位香港男神。她還大讚他：「十分有型！」

Honey Popcorn除原有的三上悠亞與櫻萌子外，還會加入泉沙羅、田島瑠夏及官瀨菜湖三位新成員。（大會圖片）

Q1：這次在韓國出道，覺得自己的組合HONEY POPCORN，對比起現有韓國女團有甚麼優勝之處？

我們未必好甜美，可能其實係沒甚麼優勝之處。不過我們都很熱愛KPOP文化，想透過HONEY POPCORN將呢個情懷傳遞給大家。



Q2：作為女團出道，有甚麼目標夢想？或者現時的自己有甚麼目標？

希望可以透過HONEY POPCORN改變大家對我的既有印象，得到大家認同，我會為此而繼續努力。



Q3：為甚麼選擇在韓國而非日本以女團出道？

因為本身就喜歡做偶像，又很喜歡KPOP文化，所以公司就問我們有沒有興趣去挑戰下韓國出道，於是就成立了HONEY POPCORN。



Q4：香港男生給妳們的感覺是怎樣？

雖然沒有與很多香港人接觸過，但上次去酒店時，服務員好有風度，令我住得好開心。



Q5：最期待遇到哪一位香港男星？為甚麼？

三上悠亞：覺得他（郭富城）好有型。

櫻萌子：（周柏豪）看上去是一個好有趣的人，與他一起散步行街，應該會好開心。

左至右：泉沙羅、櫻萌子、三上悠亞、田島瑠夏、官瀨菜湖。（大會圖片）