Kim K將塑形內衣品牌名為「Kimono」　被網民怒斥不尊重日本文化

美國話題名媛Kim Kardashian West日前在社交平台上宣布即將推出塑形內衣，並將內衣系列名為「Kimono」，在日語的意思為和服。她在Instagram及Twitter表示一直都很想創立內衣品牌，並指自己經常都會穿塑形內衣，亦會在穿上不同剪裁的衣服前，將塑形內衣剪成適合的長度及形狀，不過很多時候都未能尋找到適合自己膚色的塑形內衣，所以品牌將會推出9種顏色，碼數由XXS至4XL，務求所有種族和身形的女性都能夠穿得到。

Kim一向都喜歡穿上跟自己膚色相近的衣服（Kim IG/@kimkardashian）

繼化妝品牌之後，再創立內衣品牌當然值得高興，可惜消息一出就惹來大量負評。大批日本網民留言指和服象徵着日本傳統文化，日本人穿上和服來慶祝人生各種大事，是日本家庭及文化的承傳，並直斥塑身內衣的剪裁和物料根本同和服沒有任何關聯，對品牌名為「Kimono」極為反感及覺得不受尊重，更表示Kim Kardashian只想改一個包含自己名字「Kim」的品牌名。就連英國著名博物館Victoria & Albert Museum都在官方Instagram上載了一張古老名貴和服的照片，還貼上講述和服文化的深度文章來暗串Kim Kardashian。

連Victoria & Albert Museum都睇唔過眼貼圖暗串Kim Kardashian（IG圖片/@vamuseum）

對此，Kim Kardashian昨日（28/6）接受外國傳媒訪問時表示，創立塑形內衣品牌這件事籌備了15年，而品牌以包容和多樣性為核心價值。她續指完全明白及尊重和服對日本文化的重要性，不過卻無意作出任何改變：「我對即將推出的系列感到非常自豪，這個品牌是要來慶祝和增強女性的身體形態及曲線。」另外，其實Kim Kardashian同老公Kanye West一向都喜歡日本品牌及文化，並經常去日本Shopping，就連家中的小狗都名為「Sushi」，只不過沒想到今次會弄巧反拙。

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