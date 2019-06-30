《MIRROR GO》Anson Kong阿Jer酒店執房　爆Edan係廁所殺手　

Anson、Jer酒店執房執到崩潰，仲要處理地上面的膠紙漬。（大會圖片）

ViuTV《Mirror Go》自去年（2018年12月）播出第一季以來，一直深受不少人歡迎。由今年5月份起播出的第二季反應也相當不錯，而今季節目中，每集也會有兩位「MIRROR」成員接受不同任務挑戰，而任務過程的影片亦會被剪輯下來，在錄影廠現場播放，再讓其餘成員以搶豆袋方式，回答有關節目片段的問題，連錯三題還會有大懲罰，十分過癮！

燈神Tiger被罰戴美少女頭假髮熱舞。（大會圖片）

將於周日晚（30/6）播出的新一集，MIRROR成員江熚生（Anson Kong）和柳應廷（Jer）需要擔任酒店服務生，還要挑戰在30分鐘內完成執房任務。不過，製作組為增加難道，特別炮製了一間「戰後」的房間，整個房間都佈滿了派對後的「遺物」，字母汽球、膠紙漬、心型蠟燭、地墊上的蠟漬、留在廁所板上半條的即食麵、還有浴室中的頭髮等，令他們一邊收搭，一邊崩潰。Anson Kong和Jer在整理廁所時，更大爆Edan的習慣：「佢去到邊，個廁所都會淪陷。」看到地上的心型蠟燭時，也即時說：「姜濤都一定有份擺壇！」實在爆出不少笑料。