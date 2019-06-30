【金曲獎2019】S.H.E合體表演Selina走音　一個小細節令人淚崩！

台灣樂壇盛事《第30屆金曲獎頒獎典禮》周六（29日）晚舉行，大會邀請了組合S.H.E擔任表演嘉賓，三人再次合體，為粉絲們帶來滿滿的回憶。不過，在唱《十七》的第一句時，Selina（任家萱）卻出現了走音的狀況，但一個「神默契」的舉動，卻引起了大家的關注。

Selina在唱歌曲《十七》第一句時就出現了失誤。（影片截圖）

S.H.E合體在「金曲獎」表演節目「我們」，唱出歌曲《美麗新世界》和《十七》，三人以合唱《美麗新世界》開頭，其後到Selina獨唱《十七》的開場一句，但表現卻失準走音，一旁的Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）立刻開口接下一句，明明她們是各自背對著對方唱歌，卻如此有默契地替好姊妹接下去，這個畫面實在太有愛了！

Hebe的演唱非常穩定，再一次印證了她的歌唱實力，也受網民激讚。（影片截圖）

在S.H.E完成表演後，她們面對著對方，把手握著，而這時Ella更向Selina微笑點頭，又輕拍Selina的背，以示支持，Ella唱畢歌曲後更疑似眼泛淚光。表演令網民留言「每次合體都是滿滿的感動」！其實這兩首歌對她們都意義重大，《美麗新世界》是令她們廣為人認識的歌，而《十七》在去年推出，是為紀念她們出道17周年的歌曲。

Ella疑似眼泛淚光。（影片截圖）

其實S.H.E的感情是出了名的好，雖然她們現在是「單飛不解散」的階段，但她們以「老婆」相稱對方，連Ella生小孩，Selina和Hebe也陪入產房。即使她們各自有自己的事業發展，但這次在台上的表現，也再一次驗證到她們的默契和感情。

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