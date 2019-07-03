【魯豫有約】自認未夠班做歌唱導師　劉德華：我當歌手就好了！

天王劉德華唱而優則演，在他身上幾乎可以用「完美」二字來概括，但原來在他演藝路上有一件事是非常懼怕去面對的，就是上歌唱節目做導師喇！近日，他就接受內地節目《魯豫有約》的訪問，大談不做導師的原因，同時在鏡頭前對另外90年代三位天王（張學友﹑郭富城﹑黎明）喊話，表示想大家一齊做一個以廣東歌為主的歌唱節目，只要他們三位願意他就即刻答應。他這一個夢想一出即引起廣大粉絲期許，被大家讚賞這個主意非常不錯，想必會紅到發紫。

劉德華接受《魯豫有約》訪問。（《鲁豫有約》微博圖片）

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歌唱節目風行內地 劉德華聽不出音階拒絕擔任嘉賓

近幾年內地不斷推出多種以歌唱為主的節目，就好似《中國好聲音》﹑《中國夢之聲》﹑《夢想的聲音》﹑《中國好歌曲》﹑《最美和聲》…均大受歡迎。其中有不少兩岸三地的天王天后加入做導師，就好似周杰倫﹑林俊傑﹑那英﹑張惠妹﹑郭富城等為節目增加了亮點，而劉德華多年以來都不停被這一類型節目邀請做嘉賓，但他都一一拒絕，只因為覺得自己不夠專業：「有，不敢啊我怕。我還沒到導師那個就覺得，因為我們看那個節目他們會覺得第四個音階上面有一點問題，他們可以講到這個Chord是甚麼那個是甚麼，我聽不出來呀！我沒話講，我不敢。我好好當歌手就好了，不要當導師。」見他講出不做導師的原因，網友都非常敬佩他，正因為自己在音樂上還未到達專業資格，一點兒都不想裝出懂的反應，老實做人的態度值得大家學習。

事實上在這一類節目上都經常出現非專業性的導師，就好似楊冪（《明日之子》）﹑章子怡（《中國最強音》）等，她們均是以演戲為主的，對於做唱歌節目導師引來非常多質疑，難以令人有說服力。而劉德華集歌手﹑演員一身，堅拒做導師證明他有自知之明同謙虛了。

劉德華認為自己音樂水平未能達標成為導師。（微博圖片）

望四大天王重聚做節目：推一下廣東歌！

另外，眼見現今比賽式的歌唱節目大受歡迎以及影響力大，劉德華都有一個夢想，就是一直希望四大天王能夠合作做一季歌唱節目，藉此推廣廣東歌，因為廣東歌現已似乎慢慢式微，望大家可以再關注：「有一個夢想就是我們四大天王去做一屆4個導師那種，推一下廣東歌，廣東歌太久沒有了，這個是我夢想。」

連在旁的主持人陳魯豫一聽都話這個節目必火，更直呼：「我要去問有沒有誰，平台肯定會瘋了。」雖然是夢想但原來他曾經找人傾談過：「我有把這個概念跟其中一些人提過，只要他們願意我都來，只要找到他們三個我就立馬來。」

陳魯豫就給劉德華信心認為郭富城會願意，及後他自己就講出：「張學友好像不願意。」隨後陳魯豫就認為如果他們3個都願意的話，張學友應該會不好意思不願意的，似乎講得有道理喎。聽完陳魯豫這一番說話，劉德華頓時信心增加了不少，向鏡頭前的觀眾朋友拍晒心口表示：「我願意」搞到不少網友勁開心。大家都紛紛支持他這個想法，除了不想廣東歌失傳之外，更期許他們多年後的合體，是一代人的回憶。

劉德華想四大天王合作做一個歌唱節目。（視覺中國）

事實上，四大天王中郭富城同黎明都曾在比賽型歌唱節目中擔任導師，前者就是《創造營2019》後者就是《星動亞洲》。而張學友曾公開過不參加任何比賽型歌唱節目同做導師，原因他想自在地唱歌同時覺得自己實力未足夠，幾年前他在綜藝節目《大牌駕到》中講到：「當我自己覺得能指導人家的時候，可能吧。」同劉德華的想法一致，只能夠話兩大天王實在太謙虛了。

劉德華好希望可以成事。（微博圖片）

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