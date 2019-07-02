神話金烔完遭私生飯登門騷擾　IG公開怒斥：你的臉拍得非常清楚！

韓國最長壽男團神話成員金烔完向來直腸直肚，時常抱打不平，特別嚴正對待瘋狂粉絲所作所為。早前有「私生飯」（追蹤偶像私生活的人）特意遠赴京畿道加平找尋金烔完的寓所，並在他的門口留言，令金烔完怒火中燒，在Instagram怒斥該名「私生飯」的過火行為。

神話成員金烔完以敢言見稱，特別是對「私生飯」所作所為毫不手軟。（視覺中國）

6月28日，金烔完在Instagram公開「私生飯」的留言：「為了找尋你的家，真的累死了」、「是認識的人！」、「呵呵呵找到了！」、「金烔山（金烔完暱稱）是傻瓜～」，金烔完明言：「如果你覺得有趣的話，我會令你變得沒趣的，（你的）臉可是拍得非常清楚。」警告該名私生飯再胡作非為的話，將會公開對方容貌。不過，金烔完事後改成言辭較溫和的言論：「請尊重我在只屬於我的空間中，感受到安全感的想法。」

金烔完透過Instagram公開「私生飯」留言，直言：「如果你覺得有趣的話，我會令你變得沒趣的，（你的）臉可是拍得非常清楚。」（IG/@danedwkim11）

之後金烔完修改成較溫和的言論：「請尊重我在只屬於我的空間中，感受到安全感的想法。」（IG/@danedwkim11）

其實今次不是金烔完首次公開斥責「私生飯」行為，去年一月，神話公司發表聲明，指韓國和海外粉絲前往金烔完住宅附近，造成噪音和環境等問題，而金烔完的鄰居亦有向他反映問題。神話公司警告，若再兇現上述行為，確認肇事粉絲身份後，將會取消該名粉絲的簽名會和參與節目錄影的資格。由此可見，無論神話還是金烔完本人，均會嚴正對待「私生飯」的過火行為。

今次已不是金烔完首度公開力斥「私生飯」，證明他不會對「私生飯」所為坐視不理（視覺中國）

金烔完唔單止直腸直肚，外貌仲好出眾㗎！