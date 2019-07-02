祥嫂爭產轟動一時　2017年悟親情最可貴：切肉不離皮

香港已故粵劇名伶鄧永祥第四任妻子洪金梅，人稱「祥嫂」，於今日離世，終年73歲。消息稱，祥嫂日前已經低調入院。祥嫂是故粵劇名伶鄧永祥（人稱新馬師曾）第四任妻子，當時其婚禮亦有於翡翠台播出，育有四個子女包括鄧兆尊、鄧兆榮、鄧小艾和鄧碧玉。 不過，祥嫂卻跟四名子女早年因爭產案反目，鄧家爭產事件於1996年新馬師曾與妻子祥嫂錄影《歡樂滿東華》後發生，祥嫂的弟妹（即九舅父洪泉和十一姨洪國華）連同祥嫂的兒女鄧小艾和鄧兆榮向八舅父（洪家泉）追討欠款，他們有八舅父欠債的證明，直接踩上其公司向八舅父追債，而且一早叫傳媒跟實錄影。這是祥嫂和四個兒女缺裂的第一件事。

祥嫂當年結婚好轟動。

1997年新馬師曾逝世，享年81歲，遺產估計總值約4億2000萬港元，新馬師曾病逝後，祥嫂及四個兒女因遺產分配問題而對簿公堂，鄧家子女在這段期間，將西貢地皮及永祥大廈之業權以叄仟陸佰萬元抵押給中銀香港，2003年鄧兆尊以9540萬把永祥大廈售給東華三院。這件爭產案一直持續接近十年，直到2006年法庭宣告新馬師曾女兒鄧小艾一方獲勝訴。祥嫂敗訴後，需向子女交出擁有前楚留香酒樓舖位公司的58%股份。法官在判辭中批評祥嫂是「非常差的證人」。

祥嫂最終敗訴。(資料圖片)

祥嫂敗訴後，四名子女於祥嫂61歲大壽時，曾經一吻泯恩仇後，不過關係時好時壞，在2017年祥嫂出席魯芬喪禮時，提起與子女爭產一事依然哭了出來，祥嫂淚流滿面喊住講兆尊，她說：「兆尊今日出嚟承認呢…佢係有苦衷㗎，佢想返出嚟做工作，想入番娛樂圈呀，佢哋唔知係邊個蠶蟲師爺度條咁嘅橋，叫佢逐一帶出嚟，一拖一、一拖三咁出嚟，咁樣搞，唔好咁啦，兆尊，啲男仔睇到你亦都會話你曬命下？你同澳門個華哥比呀？天同地比啦！各樣各樣…. 人，唔好同人比。仔，你有本事唔好俾啲女人嘮嘮叨叨呢，幾多個，媽咪都贊成，支持你，總之你應付得嚟，唔好俾啲兄弟姊妹笑你呀…我本來唔使想㗎，但我真係，經過咁多嘅折磨，我驚佢失禮個伶王呀，我係佢老母嚟㗎…. 我要講得好得體，亦都要講事實。佢呢個係一個方法嚟，想返娛樂圈，希望你哋留一點情畀新馬仔，佢做咁多好事，幫盡咁多人，亦都等如幫我祥嫂，我啲仔女唔曳㗎，冇爭過家產，佢應得嘅，係我唔啱啫，揸得咁緊……」

祥嫂講起真係會喊。(東星圖片)

因為魯芬事件祥嫂有所頓悟，認為人生在世名與利始終是帶不走，所以她對子女的看法與財產的分佈，有了全新的觀點和安排：「名利帶不走，萬般皆是緣。舊事不記，新事新提。四個孩子都長大成人了，他們有自身的生活，只要孩子健康快樂，他們怎樣安排自己的生活，我不會干預。」祥嫂又決定以祥哥及自己的名義成立家族基金，在律師、醫生、證人見證下寫好平安紙，無論子女還是洪家親人均可得分配：「我已把個人財產分配妥當，鄧家子女和洪家親人全部可以得到我的遺產，子女沒有隔夜仇，我是他們的親生母親，遺產自然會留給他們。切肉不離皮，兄弟姊妹全是一家人，所以我的洪家兄弟姊妹全部都可以得到我的遺產。」