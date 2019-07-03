【港姐2019】蔡嘉欣大方回應網民揭黑歷史：多謝佢哋有留意我

《香港小姐2019》今日舉行第二輪的面前，於第一輪面試即成為大熱門，現年25歲的蔡嘉欣 (Kayan) 亦順利入圍晉身複試。原本是KOL的Kayan在IG有超過10萬粉絲，可是她人未紅就已經是非多多，早前首輪面試後，即被網民翻出她的黑歷史，力數她數宗罪，包括指控她拜金，經營的網店賣平價淘寶衫充當高檔貨等。Kayan今日接受訪問時，就回應有關的負面傳聞。

Kayan成功入圍複試。(梁碧玲攝)

問到Kayan對於入圍20強可有信心，她說：「又唔會話好有信心，自己係採取佛系參選心態，有好嘅結果當然就最好啦，無嘅話都命中注定嘅。(會唔會大壓力？) 又唔會壓力大，我個人本身比較睇得開，呢啲比賽最緊要放鬆心態去參加，先會有最好嘅表現。」

佢被網民揭黑歷史。(ig@kayan.c圖片)

她表示不會受負面報道影響心情：「我喺網絡出現咗咁多年，其實一直都有呢啲負面嘅消息，所以我都習慣咗，不過我覺得有批評先至有進步。我都有睇嗰啲新聞呀，我無辦法取悅到所有人，好多謝啲網民，無論係負面定正面都有留意我，呢樣係最緊要。」

佢話多謝網民留意佢。(ig@kayan.c圖片)

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