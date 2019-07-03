【懿想得到】薛家燕為黎諾懿處女出浴　抱病堅持拍攝認真唔話得

黎諾懿首次個人擔大旗主持的節目《懿想得到》昨晚播出第一集，他碌盡人情卡，邀請多位紅星作嘉賓。第一集除了有好兄弟鄭伊健登場之外，他還帶了薛家燕和李家鼎到日本旅行，黎諾懿帶家燕姐和鼎爺到平戶，安排他們入住頂級溫泉旅館，日本天皇都曾入住過。家燕姐更獻出從影幾十年來，首次鏡頭前出浴，認真畀面！

黎諾懿首次孭飛主持的節目《懿想得到》昨晚播出第一集。（《懿想得到》電視截圖）

畫面先見一雙白滑美腿走落溫泉池，輕露半肩，更有一幕撩人的踢水動作，是TVB「三日兩夜」的慣用鏡頭，鏡頭一轉，家燕姐轉身面向鏡頭，笑說在這裡一邊欣賞美景，一邊浸溫泉，有「登基燕」的感覺，笑指自己是「楊貴妃出浴」。

家燕姐自嘲在平戶頂級溫泉旅館浸溫泉，有「登基燕」，非常玩得。（《懿想得到》電視截圖）

家燕姐指黎諾懿很有心，知道自己喜歡浸溫泉，所以作出安排，但她佯怒說：「但係呢，原來要出鏡㗎喎，真係吖！」不過她隨即說：「但為咗佢，無法子啦，不過如果大家見到我走光儘管出聲，我哋會cut走佢，我想大家睇得開心啲啫！」家燕姐真係好可愛。

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據悉原來家燕病住拍攝，黎諾懿有因為擔心家燕姐辛苦，而叫她放棄拍攝某些鏡頭，不過家燕姐則認為，最緊要黎諾懿首次擔大旗的節目好睇，不僅身體抱羔仍堅持拍攝，更獻出處女出浴，家燕姐真的非常有義氣和前輩風骨，令人敬佩！