43歲咸素媛為細18歲丈夫陳華搏添丁　得悉驗孕結果後當場痛哭

韓國女星咸素媛去年1月與拍拖不足一年，年少18歲的中國網絡紅人陳華結婚，旋即成為中國和韓國網民熱話。雖然兩人年齡相差頗大，不過咸素媛和陳華仍然非常恩愛，去年底更透過TV朝鮮節目《妻子的味道》公開咸素媛分娩過程。最近，咸素媛嘗試懷第二胎，究竟43歲的咸素媛能否成功再度懷孕呢？

43歲咸素媛去年與年少18歲的丈夫陳華結婚，時常在電視節目曬恩愛。（IG/@ham_so1）

去年底，咸素媛為陳華誕下女兒慧靜。（IG/@ham_so1）

5月21日播出的《妻子的味道》提到，雖然咸素媛今年43歲，屬高齡產婦，不過她仍希望為丈夫再添丁。為了能夠成功懷孕，咸素媛早前與陳華一同到醫院檢查，發現陳華的精子活動率比正常人高出6倍，而咸素媛的卵巢機能數值卻比以往下降不少，難免影響懷孕機會。因此，兩人決定嘗試以試管嬰兒形式，希望能夠順利添丁。

早前兩夫婦到醫院檢查，發現陳華的精子活動率比正常人高出6倍。（《妻子的味道》截圖）

相反，卵巢機能數值僅1.54，遠低於正常數值5至6。（《妻子的味道》截圖）

而上月末的《妻子的味道》則直擊咸素媛驗證懷孕成果的一刻。咸素媛發覺經期未有及時來臨，認為自己經已有喜，於是著丈夫幫忙買驗孕棒。在咸素媛驗孕期間，陳華滿心歡喜，期待妻子帶來喜訊，可惜咸素媛最後發現未有懷孕，並當場痛哭，陳華神情略為失望，仍落力安慰妻子：「不可能每一次都懷孕，太焦急，我覺得你要等一等，好不好？」而咸素媛和其他女嘉賓事後回看錄影片段，亦當場感觸落淚。

咸素媛嘗試試管嬰兒後一個月，有感自己身體慢慢起變化，於是驗孕確定結果。（《妻子的味道》截圖）

咸素媛確認自己未能懷孕後當場痛哭（《妻子的味道》截圖）

相信不少渴望懷孕的女性，看到咸素媛落力「造人」仍未能成功懷孕一幕，都會有所共鳴。其實女性能否成功懷孕，背後牽涉不同因素，若此刻未能成功有喜，女性亦不需要自責。只要放鬆心情，以平常心面對生育之事，總有一天小生命會在適合的時機來臨。

丈夫陳華雖然略顯失望，仍安慰妻子不應為此事自責（《妻子的味道》截圖）

《妻子的味道》驗孕心路歷程逐格睇