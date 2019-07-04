【白色強人】張曦雯性感晚裝上陣救人　用電鑽鑽開頭顱睇見都覺痛

TVB醫療劇《白色強人》已經進入結局篇，劇情發展愈來愈緊湊，昨晚播出的一集講到YT （郭晉安 飾） 與阿Yan（張曦雯 飾）一起出席醫改方案晚會，但會場的電機房突然發生意外，一名工人被重型機器壓傷，導致嚴重腦出血，要即時釋放顱內壓，阿Yan在毫無醫療裝備下，要對傷者作出搶救。而這場戲亦成了全集的亮點所在。

張曦雯穿性感晚裝救人。(電視截圖)

身穿低胸晚裝的Yan，要在電機房救人，如此打扮的她可說是TVB劇入面，歷來造型最性感的醫生，成為了整個施救過程的焦點所在，非常吸睛。而Yan為傷者即場用電鑽開腦釋放顱內壓的一幕，亦引起了網民的討論。有網民就表示傷者在無麻醉的情況下，被Yan用電鑽鑽開頭顱骨，真係睇見都覺得痛，即使在昏迷狀態下都很恐怖。其實在現實世界中，亦曾發生過醫生要緊急用電鑽為傷者開腦釋放顱內壓的事件。

Yan要用電鑽為傷者開腦。(電視截圖)

美劇《Chicago Med》去年底播出的其中一集也有近似的劇情，講述由Nick Gehlfuss飾演的醫生要用電鑽緊急為傷者開腦釋放顱內壓，與Yan所做的如出一轍。未知《白色強人》的編劇構思Yan這一場戲時，靈感是否來自此一幕。

《Chicago Med》的一幕電鑽開腦劇情。(youtube截圖)

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