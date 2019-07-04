《Produce 48》李佳恩去年參賽大熱倒灶　完約退出After School

韓國女團After School成員李佳恩2012年正式出道，但組合2014年後未有推出新作品，佳恩多年來被投閒置散，直至去年參與Mnet選秀節目《Produce 48》，才再次吸引大眾注目。雖然佳恩是出道大熱人選，節目中段曾一度排名第一，惟最終大熱倒灶，而佳恩賽後亦未有新搞作。最終，今日（4/7）Pledis娛樂宣布與佳恩的合約將於本月6日屆滿，佳恩將不會續約，正式離開After School和Pledis娛樂。

李佳恩與Pledis娛樂合約期滿，不與公司續約，同時退出After School。（IG/@by_gaeun）

李佳恩以After School成員身份出道，但組合自2014年後未有新作品，李佳恩因而被投閒置散。（視覺中國）

回顧李佳恩After School時期相片

Pledis娛樂指出，由於公司與佳恩的追求不一樣，雙方未能續約，而佳恩確定新公司之前，Pledis娛樂會向佳恩提供經紀活動等必要的支援，而佳恩明天（5/7）會推出歌曲《我會記得》，以感謝粉絲多年來的支持。另外，佳恩亦透過Instagram發表親筆信，對自己未能站上更多舞台表演表示抱歉，又感謝陪伴她以After School成員身份出道和成長的粉絲，未來會向粉絲展現更好的面貌。

李佳恩以親筆信感謝粉絲支持，又對自己未能踏上更多舞台表演感抱歉。（IG/@by_gaeun）

李佳恩去年參加選秀節目《Produce 48》，雖然一度登頂，但最終大熱倒灶，未能成功出道。（《Produce 48》截圖）

李佳恩參加《Produce 48》點滴

+ 8 + 7 + 6

李佳恩17歲加入After School，為組年紀最小的成員，亦是最後一名加入After School的成員，在隊內擔任領舞。李佳恩身高達1.68米，身材修長苗條，因而不時獲邀出席首爾時裝周，而且李佳恩中學時期赴日本留學，能操一口流利日語，加上2015年以DJ身份出道，所以佳恩離開Pledia娛樂後，除了繼續當偶像歌手外，亦可以向多方面發展。佳恩退團後，After School僅餘Raina、Nana 和E-Young三位成員。

佳恩離開Pledia娛樂後，可以向不同方面發展。（IG/@by_gaeun）

李佳恩近照