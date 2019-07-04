【魯豫有約】自爆墜馬後患創傷後遺症　劉德華：我而家咩都驚

天王劉德華（Andy）一直深受大家愛戴，日前他在內地訪談節目《魯豫有約一日行》中，暢談自己生活點滴，期間還提及墜馬同失聲事件，以及經歷這些挫折後的感悟。

2017年1月，華仔在泰國拍攝廣告時墜馬，導致脊椎受傷，盆骨撕裂；去年年尾，他又因喉嚨發炎，被迫取消演唱會，更一度哽咽落淚。短短兩年時間，經歷兩次重大挫折，華仔表示外界有不少聲音認為：「好像我因為那一摔，人都變了。」儘管墜馬同失聲並無關聯，但這樣的聲音多了，令他也忍不住自我質疑：「連自己也會覺得，是不是比以前虛啊。」

華仔表示，自從墜馬受傷之後，大家認為他好似整個人都變了。（騰迅視頻）

雖然墜馬事件已過去差不多兩年半，但華仔心理上依然未痊癒，今時今日仍有創傷後遺症：「我什麼都怕，比如開車的那個忽然間黃燈過，我就會看會不會有車撞過來這樣；然後以前我坐飛機不會怕，現在會怕；演唱會吊很高，以前我真的不會怕，現在會怕，我一定要很專心去唱歌，才會把那個忘掉。」除了生活同歌唱事業受到影響，華仔在拍戲過程中，遇到「高」的地方，也會感到恐懼。他說：「在拍攝《掃毒2》時，有個天台（的戲份），追出去有個小孩掉下去，我跑過去，然後就下雨。每一天我走到那邊，我走一走，（想像）待會停不下來一滑，這樣下去，那怎麼辦呢？導演就綁嘛（安全措施），綁了我說你拉緊一點。（整個人）會想很多，以前真的不會想。」

摔傷之後，華仔曾經想過自己會不會再也無法站立，更思考參加殘奧會，要射擊定射箭等。（騰迅視頻）

不過，在經歷泰國墜馬、喉嚨發炎終止演唱會事件之後，華仔很慶幸自己看清了社會中的人情冷暖，他直言，大家對他的支持、祝福、包容，與他想像中是一致的，儘管有的相隔千里，甚至素未謀面，但都會擔心他的安危，十分窩心。而反觀身邊的投資人，卻是有些冷漠：「他們會覺得，大家算一算你什麼時候補償會比較好，這次會不會虧啊？」還有人抱怨「我真的一輩子沒想過投劉德華會虧錢」，殘酷的現實反應，令華仔感悟道：「你會發現，原來感情，原來大家的關係，是有度的，朋友是有排名的。」

面對投資商的「我真的一輩子沒想過投劉德華會虧錢」的問題，華仔也只好無奈地回應：「我也沒想到」。（騰迅視頻）

都說「每個成功男人的背後，都有一個偉大的女人」，這句說話用來形容華仔與太太朱麗倩再適合不過，兩人相識於1986年，在2003年6月23日結婚，多年來女方一直在背後默默支持，毫無怨言，亦從未因為承受不了壓力而提出分手，這一切華仔都看在眼裏，記在心裏，他深情地表示：「她一定是比我更愛我」。自1997年起，雙方就認定了對方，華仔也暗自許諾，不能傷害到另一半：「我跟她在節奏上面，或者思想，我覺得大家很接近，我愛她是因為我覺得我愛她，而不是因為我怕人家說我愛幾個人。」事實上，華仔兌現了自己的承諾，他與太太從未大聲吵過架：「碰到大家不同意見，或者是有一件事，大家都容不下對方，就寫，寫完然後放在桌上，講不了，講不明白，寫寫寫完，甚至我氣什麼（也寫進去），她也沒有回，我懷疑她有沒有看。吵架，有什麼好吵的，我入行之後，其實我就知道吵架是沒有用的。」

提及「欠太太一个婚禮」，華仔突然變得腼腆，笑言：「我們常常說，沒做。我們兩個人講一講就覺得很土，然後就又沒講了，其實講了好幾遍。」不過，華仔透露現在很麻煩，因為愛女兒多過老婆，他說：「我還是要小心一點，怕對老婆不好，對小的更好。」展現出天王可愛的一面。

網友們見到這樣的華仔，紛紛留言感歎：「怎麼可以每個動作舉止都那麼有型！！很有魅力，理性，自律的一個巨星」、「真男神」、「永遠的偶像」等。

面對太太與女兒的問題，天王也突然展現出可愛的一面。（YouTube截圖）