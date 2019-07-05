王俊凱@TFBOYS奶茶店成熱門打卡點　開張三日宣布停業O晒嘴

內地男子組合「TFBOYS」隊長王俊凱自出道以來就紅遍大江南北，連他的家人都沾光其明星光環。近日他的父母就在重慶開了一間奶茶店，沒想到只是開張短短三日就宣布停業，原因就是每日都大排長龍粉絲不斷湧入，高強度的工作搞到店內機器不堪負荷壞了，只好逼不得已暫停營業，認真Over呀！

王俊凱的人氣一直高企不下。（視覺中國）

只因為王俊凱從小喜歡飲奶茶的原因，他的父母就在日前於重慶開了一間奶茶店，店內擺放著王俊凱在娛樂圈的成長史，正正因為明星效應關係，該店自自然然成為當地熱門打卡地點之一。據指奶茶店第一日開張就吸引過千人排隊，隊伍更由店內排到延伸至3間店以上的長度，根本就睇唔到龍尾。

打著王俊凱明星光環客流量超級大，有粉絲就為了一杯飲品排了四個鐘：「在七點半之際到達店門口。度過漫長的排隊時光，終於在十一點半拿到奶茶啦！還有幸跟大家的「婆婆」小聊了一下。」真的不得不佩服呀！不過就是因為每日客量過大，導致應接不暇，使該店三日後就要停業休息。據網友爆出原因指每日不斷的高强度工作令店内的機器壞了，同時店內員工亦做到身心疲累，只好短暫休息閉店再接再厲。

有粉絲排了四個鐘。（視覺中國）

奶茶店就透過微博貼文宣布：「短短三天的試營業CHAFORU星卡里就收到如此多的支持，在這裡表示由衷的感謝。接下來將進行短暫的休息閉店，正式開業時間我們會提前通知各位。原本店内剩下的優惠活動也將會在正式開業後繼續。」因為生意好到停業這個原因都極為罕有，皆因別的明星停業都只是因為生意不好，就好似趙薇在北京三里屯開了一間火鍋店，不到一年就關門大吉；田亮夫婦亦在北京開了一間餐廳，不到二十天就被迫歇業；吳宗憲、吳姍儒父女在台灣開的燒餅店，不到一年就停業…只能夠話王俊凱的人氣太強勁。

王俊凱的魅力真係無得頂。（視覺中國）

點擊睇排隊情況：