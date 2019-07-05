【流行經典50年】薛家燕退位　陳敏之孖胡楓繼續唱：唔會太大改變

胡楓接棒主持《流行經典50年》，大家都好期待佢可以叫契仔黎明做嘉賓。（視覺中國）

播出至今兩年多嘅《流行經典50年》，因擔任音樂總監兼主持的黎小田早前患肺炎入院，需要休養一段時間調理身體，加上台柱薛家燕將舉行巡迴演唱會，二人雙雙請辭後，由胡楓（修哥）接棒，並加入新血鄭俊弘，聯同陳敏之一齊主持。

陳敏之由32集開始加入《流行經典50年》，一直主持至今。（視覺中國）

換血後，陳敏之突然變為「資深」主持人，問到會否擔心年屆87歲嘅修哥體力上應付唔到，陳敏之笑言：「一啲都唔擔心，修哥咁精靈，成日都紮紮跳，同埋佢本身都好鍾意唱歌，我擔心自己多啲。」陳敏之表示與修哥相識多年，又不時都有合作，故完全無需要擔心；至於鄭俊弘，陳敏之指「當佢細佬」一樣，所以亦期待雙方的合作。

陳敏之透露節目嘉賓有專人負責，身為主持嘅佢其實唔需要「碌人情卡」，不過佢就話間中都會比少少提議，例如黃泆潼呢集。（IG圖片)

問到換血後，節目會否改變形式，陳敏之話暫時未收到通知。「應該唔會有太大改變，集數方面亦都無特別講，其實一直以嚟都係咁度期錄影，從來都無話會做幾多集。」主持至今近一年多時間，陳敏之坦言本身因十分喜歡唱歌，所以每次錄影都十分享受，從不感到吃力，而她亦有信心與修哥及鄭俊弘合作愉快。