洛兒Lokyii比堅尼行騷引過百「龍友」　酬勞滿意：個價同打碟一樣

一次過影晒4位「網民新歡」，現場吸引咗過百「龍友」。（陳志嵐攝）

林秀怡、鍾晴、洛兒（Lokyii）、程美段（Kiwi）四位網上人氣甚高的藝人演員，今日（7月7日）出席商場活動行泳衣騷，每位都穿着比堅尼泳衣上陣，亦吸引了過百「龍友」到場。據知，有某些「龍友」為求得到最有利攝影位置，在早上六時開始就已經「擔櫈仔霸頭位」等待這個下午12點半才開始的泳衣騷，為了影到自己心愛的「女神」，足足等了6個小時，十分之誇張。

洛兒Lokyii今日着比堅尼行騷，吸引了非常多「龍友」。（陳志嵐攝）

4位「女神」接受《香港01》訪問，均表示行騷面對過百鏡頭時十分緊張。洛兒（Lokyii）說：「平時冇着泳衣都冇咁多人望住，今日太多人啦。我見啲人話6點已經嚟排隊。我已經幾日瞓唔著啦。因為好驚自己行行下跌倒，跟住又覺得自己唔夠瘦。因為行騷冇得P圖吖嘛。但係出到嚟嗰下，就覺得『橫掂都嚟到』，冇得驚。」她也表示，自己為了今次演出也有節食了一段時間：「由尋日開始已經冇食嘢啦，不過都係由尋晚11點59分起冇食嘢，之前都係有食薯條嘅，哈哈，好有誠意。」

程美段（Kiwi）都吸引了不少鏡頭注意。（陳志嵐攝）

同場還有三位「女神」，怕不怕被風頭？她回答：「個個都有各自特色，Kiwi就冇得講啦，身材咁好係咪？咁我咪收埋啲囉。」怕走光嗎？「我已經黏晒雙面膠紙，圍住個圈黏到成身都係。如果真係走咗光俾人放上網，我就唔驚，我反而驚經理人鬧。」問到今次行泳衣騷的酬勞，她則表示相當不錯。「同我打碟個價（薪酬）差唔多，可以叫做一樣。（鍾意打碟定行泳衣騷？）打碟！因為泳衣騷太大壓力啦，好壓迫感。」

不少得，當然還有林秀怡和鍾晴。（陳志嵐攝）

「龍友」們真是做足準備，有人拿了木梯到場，亦有人到商場二樓向下高抄影「女神」，更有人影到將身體伸出欄杆外...

現場個個都準備十足。（林迅景攝）

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洛兒Lokyii靚相：



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洛兒Lokyi曾在TVB綜藝節目中《美女廚房》擔任「美女學徒」。（資料圖片）