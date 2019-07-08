「龔水CP」戲假情真?　呂慧儀帶張景淳返香閏食宵夜

自從組成「龔水」CP後，呂慧儀同張景淳不時都喺ig上放閃。(ig圖片)

喺《愛‧回家之開心速遞》嘅熊若水（呂慧儀）同龔燁（張景淳），由鬥氣冤家變成深受歡迎嘅「龔水」CP，唔少觀眾都希望「龔水」可以快啲拉埋天窗。日前有報道指36歲嘅呂慧儀同38歲嘅張景淳一齊喺數碼港戲院睇戲，完場後，張景淳開住呂慧儀嘅座駕，兜勻大半個港島想搵地方食宵夜，但都係「食白果」，最後去到旺角，張景淳買魚蛋、燒賣期間，呂慧儀全程喺車內等待，甚有默契。之後，二人一同返回呂慧儀位於黃金海岸嘅香閨，報道更指，記者在寓所外守候3小時，也未見張景淳離開。

呂慧儀囝囝「蟹籽」平日交由外祖父外祖母照顧，所以就算張景淳夜訪呂慧儀香閨都唔會有影響。（ig圖片)

呂慧儀今年3月宣布與黃文廸離婚後，身為拍檔兼好友嘅張景淳除加以安慰外，又開po爆傅嘉莉博見報，man爆行為即獲網友讚賞。而當時曾有傳張景淳對呂慧儀呵護備至，甚至不時出現喺呂慧儀娘家屯門市中心，為嘅就係陪女方散心。對於深夜密會一事，呂慧儀就表示淨係會同4歲兒子「蟹籽」拍拖，至於張景淳就未有任何回應 ，雖然兩位當時人對戀情未有任何表態，但網友就已紛紛送上祝福，並希望有情人終成眷屬。