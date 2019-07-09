【逃犯條例】王喜嘲諷香港警察執勤不戴委任證：壞蛋逃避市民認出

自從香港特區政府擬修訂《逃犯條例》，即引起大批香港市民反對，並發起了連串的遊行和示威行動。然而特首林鄭月娥卻表示只會暫緩修訂，並不會撤回。特首早前數度就有關反修例的示威行動召開記者會，仍未回應示威者的多個訴求。直至今早她再次出來見記者，發表最新的言論，承認修例工作「完全失敗」，亦因為全面失敗，修例的工作已經「徹底、全面地停止下來」，明言修例已「壽終正寢」、「the bill is dead」（草案已死亡）， 希望市民不會因對不同的字眼有不同理解。

王喜早前都有去反修例遊行。(王喜fb圖片)

不過特首依然沒有表示撤回修例，「壽終正寢」這四個字並不等如撤回，支持反修例的市民和團體都擔心修例草案在將來會隨時復活。而一向站於雞蛋一方，亦且支持反修例的王喜，就於他的facebook出post寫住：「今壽終正寢，明借屍還魂，因完全失敗，必捲土重來」以抒發自己對特首言論的感想，可是他出此post兩個多小時後卻突然刪post了。王喜又於facebook post了他在報紙專欄的內容，來批評日前香港警方在反修例示威行動中執勤時的行為。

王喜一度出post抒發感想。(王喜fb圖片)

以下是王喜專欄其中內容的節錄：



七月七日晚，一位戴着警察頭盔的便衣男子威風凜凜向文明世界宣布︰「呢度只要有一位警員有委任證，代表呢度全部係正規警察！」多環保啊！三萬警察，印30張委任證就夠，年終省了幾噸膠。多先進啊！超然於全國200萬天天掛上終身號碼示人的公安。多威風啊！與伊拉克橙衣蒙面組織的隱藏身份技術看齊。作為供養這隊為數三萬，2019/20年度開支預算為207億港元，即平均每位警察拿69萬公帑的港人，應作何反應呢？



巴士家屬搭巴士都要出示家屬證，煤氣公司抄錶員入屋前都要出示職員證，街市排檔持牌人都要隨身攜帶小販證供食環署突擊檢查。可是自6月12日起，一而再，再而三，你們親手摘下向特區政府宣誓效忠後所得的終身號碼，由羞愧默認為求目的，不得不不擇手段，到嚴正公告「警察執行任務係唔需要出示委任證」；香港警察自我確診「逃避刑責」已成高度傳染風土病，專屬這三萬人交叉感染。自古以來，警匪片中，只有邪惡壞蛋才要想盡辦法匿藏身份，逃避正義警察追捕。



從前，隨口噏自己係三合會成員，是罪行；從今，隨口噏自己係香港嘅警察，算係乜？

王喜暗諷香港警察。(王喜fb圖片)

點擊下圖逐格睇王喜專欄全文內容，以及佢其他相關嘅post同相：