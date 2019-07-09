【晚吹】靈探上海幼稚園　晚晚播歌唔係比大媽跳舞而係…

節目最後法科師傅Benso分享咗一個古老嘅「遇見靈體方法」，過程簡單又容易，不過佢就一再表示「後果自負」（影片截圖）

由鬼王潘紹聰主持嘅ViuTV節目《晚吹– 總有一瓣喺左近》，最新一集以「靈探」作為主題，嘉賓之一嘅法科師傅Benson表示之前曾經去過位於台北、有死亡公路之稱嘅北宜公路。有傳公路開鑿時，意外頻頻而導致死傷不少，公路啟用後，亦不時發生車禍，當地貨車司機每次過路時，都會撒溪錢。「山路空氣應該係清新，但嗰晚我哋落車時，不停聞到腐屍味，當時有諗會唔會係動物，但那味道連風都吹唔走，好濃烈，令你頭痛想嘔。之後我整個人突然斷片一樣瞓著咗。」Benson後來聽朋友講，話佢哋每經過一個彎位就會見到一個白色人影，當車靠近時，人影會彈開，經過20分鐘車程後，眾人成功落山，Benson醒來後，車上嘅所有電子儀器全部hang機，重啟後，電子儀器所顯示嘅時間全部都係10年前。

北宜公路係台北通往宜蘭的重要道路，由於多彎位，所以不時都有意外發生。（網上圖片）

主持之一嘅詹朗林亦分享自己早年於上海嘅靈探經歷。「上海靜安區有間幼稚園好出名，因為鬧鬼事件發生,，所以上海省市政府特地喺幼稚園前面嘅廣場，每晚都會播啲運動歌，用意係等啲冤魂、小朋友唔好騷擾附近嘅人，到而家都仲係，我去到嗰陣成個人都好心寒。」之後詹朗林又透露其友人曾經喺馬來西亞度假酒店，因誤闖一個封鎖區而引起嘅意外。「佢喺酒店時，見到有個地方封咗，但都照走入去照相，到第二日，由於佢唔熟游水，所以只係留喺沙灘曬太陽，但突然佢脫去上衣出海狂游水，然後游到中間就沉咗落去，被救起後要送去深切治療部，後來佢屋企人搵師傅睇，話原來佢喺酒店影相時，唔覺意得罪咗靈體，其中一張相影到一個粉紅色嘅影，師傅即時叫佢刪相。」奉勸大家出外旅遊時，影相都要小心啲。

詹朗林曾經去到上海靜安區鬧鬼幼稚園「觀光」（影片截圖）

最後，節目仲教咗大家一個有機會可以見到靈體嘅方法，但就一而再咁話後果自負。「搵個大竹籃，喺上面放溪錢，然後放饅頭，喺上面插三柱香 喺裡面等10-20分鐘，會有機會睇到嘢。」嗱！再講一次，後果自負。