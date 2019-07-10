【陳情令】肖戰王一博組成男男CP　7大男神時裝Look有人不輸主角

內地劇《陳情令》成為近日的人氣劇集，最大原因是兩位帥氣型男主角肖戰及王一博，分別飾演魏無羨及藍忘機，二人情同手足，但在五大世家的爭鬥下，友情開始受到考驗。不過劇情緊湊，出人意表外，五大世家的帥哥小鮮肉，一浪接一浪登場，比起劇情更加吸引，以下為大家帶來劇中七位男神，換上時裝Look，肖戰及王一博竟然不及另一位男角，下文為大家詳盡介紹。

肖戰

內地男子演唱組合X玖少年團成員，在隊內擔任主唱，帥氣精靈外型，他出道後即俘虜不少粉絲，曾演出玄幻劇《斗破蒼穹》及《狼殿下》，在新劇《陳情令》擔正演出魏無羨，原是雲夢江氏大弟子，但隨著雲夢江氏的毀滅，復遭到岐山溫氏的迫害，被扔進亂葬崗，最終修習鬼道，控制怨氣為己用，成為一代魔道祖師。

肖戰的古裝Look，型到爆裂。（劇照）

王一博

王一博以中韓男團UNIQ出道，為團內主領舞及Rapper，在劇中飾演藍忘機，姑蘇藍氏二公子，經常身穿白衣，溫文儒雅，時常被同窗魏無羨糾纏不休，雖然不時被作弄，但他總是維護好友，二人感情相當深厚。

王一博飾演溫文爾雅的藍忘機。（劇照）

汪卓成

雖然肖戰及王一博是主角，但劇中其他男神並不比二人遜色，而換上時裝後，最型仔的莫過於汪卓成，他畢業於中央戲劇學院音樂劇表演系，曾演出《胭脂債》、《舌尖上的心跳》。在劇中飾演魏無羨師弟江澄，仿如一對歡喜冤家，每次見面總會吵架，最後成為雲夢江氏家主。

汪卓成外型不輸於兩位主角，都是一名大帥哥。（劇照）

其他劇中小鮮肉：

于斌

于斌飾演岐山溫氏的弟子溫寧，在雲夢江氏被血洗時冒着被族人發現的危險救了家族追殺的魏無羨和江澄。

于斌飾演溫寧（劇照）

王皓軒

王皓軒飾演薛洋，英俊帥氣，實則陰險狠辣，手段極為歹毒，是非常恐怖的人物。

王皓軒飾演薛洋（劇照）

劉海寛

劉海寬飾演藍曦臣，藍忘機兄長，現任藍家家主，和弟弟藍忘機並稱「藍氏雙璧」。

劉海寬飾演藍曦臣（劇照）

朱贊錦

朱贊錦飾演金光瑤，成為蘭陵金氏家主後，變成野心勃勃、為權勢地位不擇手段。