音樂才女林逸欣一人演奏3樂器　神改編《離開地球表面》震驚網友

有「音樂才女」之稱的台灣女藝人陳逸欣最近在個人YouTube頻道上載了一段改編五月天經典歌《離開地球表面》，在約2分鐘的演奏過程中不斷轉換樂器獲網民讚口不絕！除了不停小提琴、鋼琴以及古箏交替演奏之外，更一度左手鋼琴、右手古箏相互配合，令觀眾們都看得目定口呆！

有片有真相：

真係好忙！（YouTube截圖）

8年前憑《舞孃》爆紅

其實林逸欣並不是第一次一口氣演奏3種樂器，8年前，她已經曾經嘗試過改編《舞孃》一曲，同樣以小提琴、鋼琴以及古箏交替演奏，亦因為那次的短片而在網絡爆紅，網民們都紛紛讚「神乎其技」！而另一個重點，當然是林逸欣顏值夠高，除了擁有漂亮的臉蛋之外，不論是《舞孃》還是《離開地球表面》，林逸欣都大騷長腿，令網民大飽眼、耳二福！不過，成功需苦幹！雖然林逸欣早在8年前已精通三種樂器交替演奏的神技，又懂得木吉結、電結他、Ukulele、爵士鼓等多種樂器，但為了今次短短兩分鐘的演奏，原來她已準備了接近一個月的時間，每天刻苦練習才能得出今之的成果。

林逸欣真係才貌雙全：

+ 10 + 9 + 8