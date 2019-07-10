【後生仔傾吓偈】麥明詩講放榜　最擔心原來唔係成績：真係O咗嘴

麥明詩話從未都無諗過自己會考獲10A。（影片截圖）

最新一集《後生仔傾吓偈》以「放榜」為主題，身為「10優港姐」兼主持嘅麥明詩自然有唔少嘢可以發表。「放榜前一晚我寫咗個表，幾多會有咩action，因為當時我已經報咗外國寄宿學校，已經收咗，所以都無壓力。」麥明詩於09年香港中學會考取得10優佳績，其母校為拔萃女書院，佢話當時學校只係宣布有三位狀元，加上自己從未諗過會考得咁好，所以當聽到自己個名時完全係O嘴。「好記得我個嘴同下巴跌咗落嚟，要我旁邊的同學係咁推去上台。」有後生仔問到當時心情是否跟台慶一樣，麥明詩直言「應過開心過台慶」。之不過，收到成績單後，麥明詩即時打比仍在去學校路上嘅父母，但或者係太激動，所以一聽到媽媽把聲之後，只係喊過不停，搞到麥媽媽以為佢考得唔理想。

睇返當時麥明詩嘅十優照，除咗包包面之外，又確係有唔少暗瘡。（影片截圖）

佢仲話因為媽媽太姿整，所以遲到。喺得知佢考獲10優後，千叮萬囑佢要等埋影合照。（影片截圖）

由於女拔年年都有狀元，所以放榜當日例有記者守候，而當父母得知麥明詩成為十優之後，第一時間係吩咐個女等埋佢哋一齊影相。之不過，講到呢張相，麥明詩就有少少嬲。「我最嬲係學校無（預先）打比我哋，搞到我嗰日無化妝，啲面油都飛晒出嚟，你明唔明踎喺圖書館兩年會係咩樣？當時我記得自己係115磅，好肥。兩年淨係溫書，啲暗瘡飛晒出嚟，當時校風又好純樸 問唔到人借化妝品……」

