【港姐2019】網民爆楊慧敏有「公主病」：嗰陣時好鍾意做乞人憎事

《2019香港小姐競選》今日（10/7）在九龍灣國際展貿中心舉行記者會。近日有周刊報道指今屆入圍候選佳麗楊慧敏（Mina)讀大學時期是個「孤獨精」，與同學之間關係甚差，曾經試過在班會活動時，提出玩遊戲輸咗要除衫懲罰，個性開放。隨後讀完書出來做了差不多一年空姐，因太過「公主病」被同事排斥，奉旨要男同事幫手攞行李過X-Ray，搞到神憎鬼厭。

Mina表示不介意公開戀情，認為自己都25歲，拍拖都好正常，並不擔心影響選情。（葉志明攝）

對上述指控Mina接受《香港01》訪問時說：「個陣時我係一個讀書怪，係一個學霸，我嗰陣時好鍾意做啲最乞人憎嘅行為，會舉手問老師我可唔可以有多啲工課做，我想準備好啲嘅公開試，又會要求老師可唔可以有多啲突擊測驗，可能嗰陣時我係一個好鍾意進步嘅一個女仔，可能就係咁令到其他同學不滿。」

《2019香港小姐競選》楊慧敏（Mina）。（葉志明攝）

對於被爆做空姐時「公主病」發作，被同事排斥Mina深表抱歉話：「機倉服務員係我第一份工，可能初入去做時，真係唔係好知佢嘅哋規矩，當時真係搞出咗一啲問題，例如在送餐時，搞錯咗客人要嘅餐菜，至於話我在班會活動時，主動話玩遊戲輸咗要除衫，自己印象係冇講過。」

Mina覺得新髮型非常襯自己，表示越睇越靚。（葉志明攝）