人妻孫慧雪連環出寫真、散文集　力撼兩大美魔女

既有散文集又有寫真，孫慧雪很忙。（IG@snow711)

一年容易又書展，年年都有唔少女星、𡃁模推出寫真、散文集，今年除有兩大魔女溫碧霞同羅霖之外，同樣係人妻嘅孫慧雪亦都加入戰團，推出《那個願沒有圓》散文集。身材向來都甚有睇頭嘅佢，今次為以最佳狀態示人，怒減27磅！連孫慧雪自己都話有唔少福利圖，不過佢就強調出散文集用意係想大家更了解佢。

而除咗散文集之外，阿雪其實亦參與由司徒夾帶操刀嘅《私圖》，雖然呢本寫真集大成於一身（內有Miss Hunny、丁彥均、林小美等6位女星)，但封面就由阿雪坐鎮，以低胸裙盡顯4吋事業線，再加多個咬士多多啤梨嘅甫士，非常誘人。其實《私圖》中有唔少相大家都可能見過，不過負責操刀嘅司徒夾帶就話因為太多人問「仲有冇多啲？」，故決定以呢本書嚟到滿足大家。



《私圖》呢張相好多幻想空間。(司徒夾帶FB圖片）

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同樣都係人妻，睇完37歲嘅孫慧雪寫真/散文集之後。 再睇睇53歲嘅溫碧霞，視覺效果一樣係咁震撼。

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再睇埋近53歲羅霖嘅《羅霖凍齡美魔法》，雖近年羅霖不時都大騷事業線，但佢日前就宣布唔會再影泳裝照，咁之後再出寫真用咩嚟做賣點呀？！