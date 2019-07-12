【白色強人．專訪】郭晉安用奸樣演繹好人：相信我今日嘅功力做到

「其實YT唔係奸角」，相信每一位看完《白色強人》的觀眾都會有同感。入行超過30年的郭晉安，演過無數經典角色，但原來這次是他第一次穿上醫生袍演戲。在劇中飾演腦神經外科醫生楊逸滔（YT）的安仔，為了實現醫改大計，不擇手段。正當觀眾以為他又是奸到出汁之際，安仔再次用演技證明，其實用奸的方法去演繹一個好人，才是最高境界。 服裝提供：DURBAN 場地提供：香港九龍貝爾特酒店

郭晉安近年在多套劇集中演奸角，但在《白色強人》中，他飾演的楊逸滔醫生很特別。（梁碧玲攝）

《白色強人》是安仔入行以來首次穿上醫生袍演戲，雖然過往有不少經典醫療劇，但他就認為這次的角色很特別：「呢個人物有理性同感性兩面，理性嗰面係佢要推行醫改方案，如果有人攔阻，佢會毫不考慮將佢哋篩走，係一個好深謀遠慮，天機算盡嘅人物。但當佢救人嘅時候佢又將感性嗰面表露無遺，好有人性。佢對John哥（姜大衛）係唔會賣人情、唔會畀面佢，但對Ali（李佳芯）、張曦雯就係真情嘅一面，馬國明就再特別啲，同佢嘅戲會立體啲、好玩啲。佢以為我唔係一個正直嘅人，同我搞對抗，喺咁嘅角力底下，我對住佢就會有好多唔同嘅表現。」

安仔在劇中與姜大衛飾演的呂院長因為醫改方案而鬥爭，兩人互不相讓。（劇照）

但當他面對住張曦雯，就是一位好上司，同時也會關心身邊人，噓寒問暖。（劇照）

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劇集播映之初他被定義為「奸角」，但相信有追看的觀眾都會發現其實YT是一位好醫生，對此，安仔也有同感：「奸角嘅定義就係殺人放火啦，為求目的無惡不作，但YT唔係講緊個人嘅利益，佢可以用好多唔同嘅方法表達，而我就選取咗一個令觀眾覺得佢係一個反派嘅人物去表達。我相信我今日嘅功力可以做到，正如《忠奸人》佢唔似一個反派，但又無惡不作。」

劇集播映初期，不少觀眾都以為安仔的角色是奸角，但其實他只是用奸的方法演繹一個好人。（劇照）

安仔在《忠奸人》中看似是一個好人，實質無惡不作，喪盡天良！（電視截圖）

由《與敵同行》、《忠奸人》、《再創世紀》再到《白色強人》，安仔近年演活了不少奸角，但他從不擔心會在一對仔女心目中留下壞人的形象：「佢哋知呢個係我嘅工作，就算我唔講，佢哋啲同學都會講『尋日你爸爸殺人呀』，但係佢哋明係做戲。」不過安仔就透露一對仔女不會看他的劇集，因為看不懂：「佢哋睇Marvel就會明。而家啲小朋友未必會坐定定睇一套劇集，我都期望有一日佢哋睇返我嘅作品嘅時候會對我了解多啲。我唔會要求佢今日睇，可能某一年佢會將我全部嘅作品睇一次，所以我希望我之後嘅作品都有一個欣賞價值喺度。」

安仔笑言一對仔女寧願睇Marvel都唔睇自己的作品，但他相信他們有一日會懂得欣賞。（梁碧玲攝）

YT在劇中是一個說一不二、權力至上的人，但在現實生活中安仔就好尊重家人的意見：「我係一家之主，但我會好融入佢哋個世界。小朋友呢個年紀會面對好多情緒嘅波動，我就會好控制自己嘅情緒去對佢哋。可能佢哋會有好多投訴，我都會盡量唔好俾佢哋嘅情緒牽引。」

安仔同太太歐倩怡結婚23年，一直非常恩愛。（梁碧玲攝）

《白色強人》是安仔與TVB經理人合約的最後一部劇集，劇集由開播到結局都好評如潮，不少人都睇好安仔奪得視帝：「到時先諗啦，我唔會因為呢個成績引申到有咩獎，我拍嘅時候冇咁諗，到播嘅時候都唔會諗住，或者到時先睇下觀眾嘅迴響。獎都只係嗰一晚頒畀你，但如果一套劇可以令人重複再睇，嗰個滿足感會再大啲。」

安仔與馬國明的對手戲亦十分精彩。（劇照）

去年安仔決定離開TVB，轉投王祖藍的經理人公司，除了想轉換一下工作環境之外，他也坦言離不開一個「錢」字：「價錢好緊要，如果唔係高嘅話，咁我不如繼續喺TVB啦。當然佢哋真係畀到好高嘅價錢，呢個亦係吸引我哋返內地拍劇嘅原因。我只可以話你畀咁嘅價錢，唔會浪費，我一定會做到呢個價錢要嘅嘢。」安仔如今每年只拍一套TVB劇集，但如果同內地劇撞期，他又會點揀呢？「如果劇本好好，價錢又好高，我會叫經理人叫佢遲啲先拍囉。反正佢要我郭晉安一定知道我會幫佢賺到錢，非我不做嘅，咪是但一個推遲囉，呢個係經理人嘅問題，經理人會頭痛過我，我唔需要諗。」

安仔去年轉簽王祖藍的經理人公司，積極進軍內地市場。（梁碧玲攝）